بلدية الشارقة تخضع 1130 موقفاً للرسوم في "البوليفارد"

المصدر: الامارات اليوم – الشارقة:

أعلنت إدارة المواقف العامة في بلدية مدينة الشارقة عن إخضاع مواقف بوليفارد المدينة الجامعية في منطقة مويلح التجارية للرسوم ابتداءً من 25/2/2019 بعد أن تم تجهيزها بالكامل من قبل الجهات المختصة وتسليمها للبلدية لإخضاعها إلى الرسوم ولتصبح العملية منظمة بشكل، في خطوة تهدف من خلالها البلدية إلى توفير المواقف لجميع السكان وزوار المنطقة في جميع الأوقات وإتاحتها للجمهور، حيث قامت الإدارة بتركيب أجهزة الدفع اللازمة وتوفيرها في المنطقة بما يوفر الوقت، وقد ارتأت البلدية اخضاعها للرسوم.

وأكد مدير عام بلدية مدينة الشارقة، ثابت سالم الطريفي أن منطقة مويلح تشهد نمواً كبيراً وباتت منطقة حيوية من خلال المشاريع الكبيرة التي تقام بها، بفضل رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبما أن هذه المنطقة باتت وجهة المستثمرين والسكان والزوار لقضاء أوقات جميلة لما تتضمنه من محلات تقدم مختلف الخدمات والمأكولات والمشروبات، حرصت البلدية على تنظيم عملية المواقف فيها لتوفير الراحة لهم ولتوفيرها في كل الأوقات دون الحاجة إلى عناء البحث عنها ولتوفيرها انطلاقاً من حرص البلدية على تنظيم وقوف المركبات وتوفير المواقف بصورة دائمة فضلاً عن منع سوء استخدامها.

من جانبه أشار مساعد المدير العام لخدمة المتعاملين في بلدية مدينة الشارقة خالد بن فلاح السويدي إلى أن إدارة المواقف العامة تعمل بصورة مستمرة على تنظيم هذه العملية كونها ذات أهمية كبيرة، حيث تعتبر المواقف أول من يبحث عنه السكان عندم الذهاب إلى وجهاتهم، ولذا تحرص البلدية على توفيرها ورصد كل من يسيئ استخدامها من خلال المفتشين، وتقديم خدماتها بالشكل الأمثل حيث يمكن لمستخدمي المركبات الدفع من خلال الأجهزة التي وفرتها البلدية أو من خلال الرسائل النصية، والتمتع بالخدمات التي تقدمها وركن المركبات بصورة نظامية وتوفير المواقف بصورة دائمة وعلى مدار الساعة.

وفي ذات السياق مدير إدارة المواقف العامة في بلدية مدينة الشارقة، أوضح علي أحمد أبو غازيين أنه تم إخضاع 1130 موقفاً للرسوم وتم تركيب 10 أجهزة استيفاء على الشارع الرئيسي، و12 جهازاً في الشوارع الداخلية، وتركيب 33 لوحة إرشادية صغيرة بالشارع الرئيسي، مشيراً إلى أنه تم توزيع مطويات توعوية على مرتادي المنطقة لإخطارهم أن المواقف باتت خاضعة للرسوم، كما أن المفتشين باشروا عملهم منذ صباح يوم الإثنين 25/2/2019، لرصد من يسيئ استخدام المواقف وتنظيم العملية بشكل كبير حيث ستكون المواقف خاضعة للرسوم منذ الساعة الثامنة صباحاً وحتى ال10 مساء، في الأيام العادية في حين ستكون كالمواقف الأخرى وبذات النظام خلال شهر رمضان المبارك.