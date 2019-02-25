مصادرة 24 ألف عبوة مشروبات مخالفة للمواصفات في الفجيرة

المصدر: سمية الحمادي - الفجيرة

صادرت بلدية الفجيرة، المتمثلة في قسم حماية المستهلك، بالتعاون مع مكتب المتابعة والتفتيش، 24 ألف عبوة مشروبات مياه غازية ومشروبات طاقة، تم إدخالها الدولة بشكل غير رسمي، وغير مطبقة عليها الشروط المتبعة في مراقبة ومعرفة مدى صلاحية استخدامها.

وأفاد مدير بلدية الفجيرة، المهندس محمد الأفخم، أنه تمت مخالفة 35 بقالة، ومحال سوبر ماركت، في الإمارة والمناطق التابعة لها، لبيعها مشروبات مياه غازية وطاقة وهي من مصادر غير رسمية تم إدخالها الدولة بشكل غير قانوني. وأكد الأفخم أن البلدية حريصة على متابعة كل الأنشطة المتعلقة بالصحة العامة، وتنفيذ الإجراءات اللازمة حول المنشآت غير المرخصة ذات الأثر البيئي السلبي، ورصد كل من لا يستوفي الشروط الصحية اللازمة، مؤكداً أن البلدية لن تتهاون في تطبيق أقصى العقوبات بحق المخالفين.

ونوه بأن الحملات التفتيشية تم تخصيصها للتفتيش على البقالات ومحال السوبر ماركت لمراقبة المواد الغذائية ومعرفة مصادرها، خصوصاً أن بعض البقالات تقوم بشراء مشروبات الطاقة والمياه الغازية من بعض الدول التي لا تفرض ضريبة القيمة المضافة، حتى يعود الربح المادي لها بشكل مضاعف، ما قد يؤثر في صحة المستهلك، لعدم مطابقتها الشروط الصحية المطلوبة، مناشداً المزودين والمستهلكين ضرورة الالتزام بالقانون.