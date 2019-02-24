منح 284 قطعة أرض سكنية للمواطنين في الشارقة

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أقرّت اللجنة المؤقتة لتخصيص الأراضي منح 284 قطعة أرض سكنية لمواطني الشارقة، فيما اعتذرت عن 18 طلباً لعدم استيفاء شروط التخصيص، وذلك خلال الاجتماع الذي عقد، أخيراً، في مقر دائرة التخطيط والمساحة بالشارقة.

وأكد رئيس اللجنة وليد بن فلاح المنصوري، أن اللجنة ناقشت 302 طلب مقدم من مواطني الشارقة، وقررت اعتماد 284 قطعة أرض سكنية جديدة للمواطنين في مدينة الشارقة والمناطق الوسطى والشرقية، إضافةً إلى مدن كلباء وخورفكان ودبا الحصن، والتي استوفت المتطلبات الخاصة بمنح الأراضي في الإمارة.

وأوضح أن اللجنة ناقشت أفضل السبل لتلبية احتياجات الأهالي من الأراضي السكنية، بما ينسجم مع توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتعليمات سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، والمتابعة الحثيثة من قبل المجلس التنفيذي، بتلبية احتياجات المواطنين من الأراضي، وتوفيرها لهم وفق إجراءات عمل متطورة وسريعة ومبسطة.

وأشار إلى أن اللجنة استعرضت نتائج الاجتماع الأخير مع دائرة التخطيط والمساحة، والدور الإيجابي والمحوري الذي تقوم به الدائرة في دعم أعمال اللجنة، وبما يسهم بشكل إيجابي في تحقيق الاستقرار الأسري للمواطنين وتعزيز الخدمات المجتمعية بمزيد من المرافق والخدمات للوصول إلى مجتمع سعيد ينعم أفراده بكل مقومات الراحة والاستقرار النفسي والأسري.