التاكسي المكشوف يستقطب اهتمام السياح في دبي

المصدر: دبي – الإمارات اليوم

استقطبت خدمتا الليموزين المكشوف وليموزين الدراجات النارية عشاق الأجواء الشتوية التي تسود دبي والدولة هذه الأيام، خاصة السائحين الذين يسعون للتنزّه في الإمارة بطريقة سريعة وانسيابية وممتعة.

وتؤكد مؤسسة تاكسي دبي التابعة لهيئة الطرق والمواصلات إقبال الكثيرين على تأجير الوسيلتين للاستمتاع بالتنقل بهما في طقس يجمع بين البرودة والشمس الدافئة الذي تعيشه الإمارة.

وتتوفر الخدمة في مناطق أبراج بحيرات جميرا وبوليفارد محمد بن راشد والقرية العالمية والمارينا وسيتي ووك وغيرها وتستهدف المتعاملين الراغبين في الوصول الى وجهاتهم بطريقة أسرع، تفادياً للازدحامات المرورية.

وأكد المدير التنفيذي لمؤسسة تاكسي دبي الدكتور يوسف آل علي أن التعاون مع شركات عالمية، مثل لاند روفر و«كانام»، لتوفير الخدمتين، سيعمل على تعزيز ثقة المتعاملين بخدماتنا المتميزة، خاصة من جانب استيفائها اشتراطات الأمن والسلامة وتوفر سائقين على مستوى عال من المهنية.