واحة للمطاعم المتنقلة لتشجيع ودعم الشباب على الاستثمار بالشارقة

المصدر: الامارات اليوم –الشارقة

افتتحت بلدية مدينة الشارقة بجانب المتنزه الوطني واحة المطاعم التي تقدم وجباتها من خلال مجموعة من العربات المتنقلة، بما يخدم سكان المنطقة ومرتادي المتنزه لتقديم مختلف الوجبات والمشروبات، في خطوة حرصت خلالها البلدية على دعم أصحاب هذه المشاريع لممارسة هذا النشاط وتشجيعهم على الاستثمار في ظل ما توفره الإمارة لهم من دعم وتسهيلات، وذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بممارسة نشاط تجاري بالسيارات المتنقلة بما يدعم مشاريع الشباب.

وأكد مدير بلدية الشارقة ثابت سالم الطريفي أن البلدية تحرص على تنفيذ توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة، وفي ظل التوجيهات التي وجه بها سموه بشأن إصدار التصاريح لممارسة نشاط بالسيارات المتنقلة، افتتحت البلدية واحة المطاعم لتضاف إلى مشروعها في منطقة السيوح ومشروع آخر في الممزر، فتوجيه صاحب السمو حاكم الشارقة يساهم في تشجيع أصحاب المشاريع من الشباب والشابات للدخول في سوق العمل وزيادة الانتاج والاستثمار حيث يولي سموه أهمية بهم وبأفكارهم ومشاريعهم كما أن هذا التوجيه يعتبر داعماً للاستثمار في الإمارة التي باتت تموذجاً بما تقدمه من تسهيلات ونهضة اقتصادية ونمو كبير.

وأشار الطريفي إلى أن هذه الواحة تقع في مكان مميز من حيث تقديمها للخدمات لأهالي المنطقة ورواد المتنزه، وحرصت البلدية على تقديم التسهيلات اللازمة لأصحابها والتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية، لتقديم أرقى الخدمات للجمهور، وسيتم تنظيم زيارات تفتيشية دورية للتأكد من الالتزام بالمعايير الصحية كما ينطبق على جميع المؤسسات التي تعمل في مجال بيع الأغذية.

من جانبه أوضح المهندس حسن عبد الرزاق مدير إدارة المشاريع في بلدية مدينة الشارقة، أن الواحة تم تصميمها بأرقى المعايير لتقديم أفضل الخدمات حيث تم تحويل جزء من ساحة المواقف المحاذية للمنتزه إلى واحة تحتوي على 10 مطاعم متنقلة وتزويدها بالإضاءة اللازمة، وعمل الصبغ اللازم للأرضيات وتوفير طفايات الحريق وإرشادات السلامة، كما تم تخصيص ركناً للأطفال بأرضية عشبية مطاطية للمارسة اللعب والاستمتاع بالأجواء الجميلة في تلك المنطقة، وفي إطار تقديم أرقى الخدمات لرواد المنطقة قامت البلدية أيضاً بتوفير الطاولات والمقاعد في الواحة لتناول الطعام عليها، فضلاً عن توفير حاويات كبيرة وصغيرة وعمال للنظافة يقومون بأعمال النظافة الدورية، مشيراً إلى أنه تم تزيين المنطقة بشكل يوفر الأجواء الهادئة والجميلة للعائلات وجميع أفراد المجتمع للاستمتاع بها وقضاء أجمل الأوقات.