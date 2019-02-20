100 % الشعور بالأمان في الفجيرة للعام الرابع على التوالي

المصدر: الفجيرة ـ الإمارات اليوم

حققت القيادة العامة لشرطة الفجيرة نسبة 100% في مؤشر شعور المجتمع بالأمان لعام 2018، وفق نتائج استطلاعات الرأي التي أجرتها الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، باعتبارها هيئة متخصصة ومعتمدة لحلول القياس للجهات الحكومية على مستوى الدولة.

وقال القائد العام لشرطة الفجيرة، اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي، إن حصول القيادة العامة على رضا المجتمع 100% يعد إنجازاً رائداً بجميع المقاييس، مؤكداً أن تلك النتيجة لم تكن لتتحقق إلا من خلال العمل على تنفيذ استراتيجية وزارة الداخلية 2017ـ2021 بفعالية وكفاءة، ما أدى إلى إنجاز هدفها الأول، وهو تعزيز الأمن والأمان في المجتمع، عبر التحسين المستمر في تطبيق السياسات والمبادرات وآليات العمل.

وأضاف أن ما تم تحقيقه هو ثمرة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وسمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، والمتابعة الحثيثة والمستمرة من قبل الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وتكاتف جهود الشركاء وجميع العاملين من ضباط وصف ضباط وأفراد وعنصر نسائي، والعمل بروح الفريق الواحد.

تعزيز الأمن والأمان عبر تحسين تطبيق السياسات والمبادرات وآليات العمل.