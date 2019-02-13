المصدر: الامارات اليوم

تجاوب

تجاوبت إدارة أحد المستشفيات الحكومية في دبي مع شكوى قدمتها مريضة نشرت في زاوية «سكيك» بتاريخ 10 فبراير الجاري، وذلك بتحمل مسؤولية علاجها من الخطأ الطبي غير المقصود، إذ تم تحديد موعد للعلاج. وجاء في الشكوى أن المريضة فوجئت بعد خروجها من عملية أجريت لها في المستشفى، بوجود حروق على فخذها من الدرجة الثانية مع تشوه للمنطقة، وقدم الطاقم الطبي اعتذاره على هذا الخطأ الذي نجم عن وضع جهاز على فخذها ظناً منهم أنه لا يعمل، وهو الذي أدى لهذه الإصابة والتشوه، وطالبت المريضة بضرورة توعية الأطباء بالآثار السلبية للتصرفات غير المسؤولة التي تعرض حياة المريض للخطر عوضاً عن حمايتها.

نصب

تعرّض رجل من الجنسية البنغالية لعملية نصب واحتيال محكمة، وذلك بعد أن استطاع أحد الأشخاص إقناعه بالتنازل عن سيارته التي تبلغ قيمتها 90 ألف درهم قبل أن يقبض فلساً واحداً، ليفاجأ بعدها بإعلان خاص عن بيع السيارة على موقع إلكتروني معروف خاص بالإعلانات المبوبة في الدولة.

فحص

شكا مراجع لأحد مراكز الطب الوقائي، الطريقة غير الحضارية المتبعة في التعامل مع المراجعين، إذ فوجئ باتباع أسلوب الفحص الجماعي، من خلال اللجوء إلى جمع عدد من المراجعين في غرفة واحدة للفحص، الأمر الذي لا يليق بهم ولا يرتقي والخدمات الصحية التي تحرص الجهات المختصة على توفيرها.

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