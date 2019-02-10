«مرور دبي» تضع آلية لتطبيق مبادرة «تسوية مخالفات الملتزمين»

المصدر: دبي ـ الإمارات اليوم

أفاد مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، العميد سيف مهيّر المزروعي، بأن شرطة دبي وضعت آلية للاستفادة من مبادرة (تسوية المخالفات المرورية)، موضحاً أنها سترسل رسائل نصية للسائقين الملتزمين كل ثلاثة أشهر، توضح فيها نسب الاستفادة من المبادرة، والمبالغ المتبقية على السائق بعد الخصم.

وقال إن المبادرة ستسهم بشكل كبير في التسهيل على أصحاب المركبات التي تراكمت عليهم مبالغ كبيرة، جراء المخالفات المتراكمة، في تسوية أوضاعهم والاستفادة من المبادرة، كما أنها تسهم في تشجيع السائقين وتحفيزهم على الالتزام بأنظمة السير والمرور، بالإضافة إلى أنها تيسر الدفع على المخالفين، وكذلك تحقق الرضا والسعادة للجمهور. وأضاف المزروعي أن المبادرة تشمل جميع أنواع المخالفات المرورية المرتكبة في إمارة دبي، شريطة التزام السائق بقانون السير والمرور، وعدم ارتكابه مخالفات أخرى طوال العام، بدءاً من إعلان المبادرة، بحيث يتم خصم قيمة المخالفات المرورية بنسب محددة، وبحسب التزام السائق.

وأضاف أن المبادرة تقتصر على المركبات المسجلة بأسماء الأفراد، ولا تشمل المركبات المسجلة بأسماء الشركات والمؤسسات ومكاتب تأجير السيارات وشركات النقليات، ولا تشمل أيضاً الأشخاص الذين يوجدون خارج الدولة أكثر من ثلاثة أشهر. وأشار إلى أنه سيتم العمل على تنفيذ المبادرة بدءاً من يوم الإعلان عنها، بحيث يتم احتساب مدة التزام السائق بالقوانين بواقع 25% كل ثلاثة أشهر، وفي حال ارتكاب السائق المخالفة قبل انقضاء المدة يسقط حقه من المبادرة ويتم دفع المخالفة، واحتساب مدة الالتزام من تاريخ ارتكاب المخالفة الجديدة.

رسائل نصية للسائقين الملتزمين كل 3 أشهر