المصدر: الامارات اليوم

رسوم

تساءل عملاء عما إذا كانت هيئة الطرق والمواصلات في دبي قد ألغت دفع رسوم مواقف المركبات في المدينة عبر الرسائل النصية التليفونية. وقالوا إنهم تلقوا رسالة تبلغهم عدم إمكانية الدفع عبر الرسائل النصية القصيرة (SMS)، عبر هواتفهم النقالة، وتوجههم الرسائل إلى الدفع عن طريق التطبيق الذكي، مطالبين بضرورة توفير وسائل مختلفة واختيارية لدفع الرسوم، وذلك تسهيلاً على العملاء.

رقابة

طالب سكان في إمارة عجمان، من الجنسية الآسيوية، بضرورة تشديد الرقابة على المخابز الواقعة بالمناطق الحيوية التي تبيع الخبز الخاص بهم، إذ لاحظوا أن معظمها يحتاج إلى اهتمام أكبر، مطالبين بضرورة تحديد اشتراطات خاصة بالنظافة في هذه المخابز الشعبية التي تصنع الخبز بالطريقة القديمة، ما يستدعي ضرورة الالتزام باشتراطات النظافة ومعاييرها الدقيقة، لضمان سلامة صحة المستهلكين والحفاظ عليها.

اصطفاف

أبدى عدد من سائقي المركبات وسكان في الشارقة استياءهم جراء الاصطفاف العشوائي لبعض السيارات في الساحات الترابية، الذي يؤخرهم أحياناً عن الذهاب إلى عملهم، مطالبين بتشديد العقوبة، وتغليظ المخالفة على أصحاب هذه المركبات، الذين يلجؤون إلى مثل هذا السلوك غير المسؤول.

رسوم

تساءل أولياء أمور طلبة مدرسة خاصة في الفجيرة عن سبب طلب رسوم (35 درهماً) مقابل رحلة ترفيهية إلى مكان عام.

تشخيص

طالب مرضى الجهات المعنية بالنظر في مسألة فرض عقوبات خاصة على الأطباء الذين يخطئون في تشخيص حالتهم، وإلزامهم بتحمل ما ينتج عنها من نفقات، فضلاً عن أضرار على صحتهم.

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