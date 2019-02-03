تشييد 510 فلل للمواطنين في مشروعي سويحان والساد

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

كشفت شركة أبوظبي للخدمات العامة (مساندة) عن مباشرتها العمل في مشروعي سويحان والساد السكنيين الواقعين في مدينة العين، اللذين يتضمنان بناء 510 فلل للمواطنين على مساحة تقارب 2.1 مليون متر مربع بكلفة تقدر بـ1.3 مليار درهم.

وقال مدير مشاريع منطقة العين بالإنابة في شركة «مساندة»، المهندس أحمد مبارك المزروعي، إن «إسكان المواطنين وتوفير الحياة الكريمة يشكلان أولوية رئيسة على أجندة التنمية الشاملة في إمارة أبوظبي، وذلك إدراكاً من قيادة الدولة بضرورة انسجام الواقع المعيشي للمواطنين مع التطورات الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها الإمارة، إضافة إلى ضرورة وصول مكتسبات التنمية إلى مختلف فئات وشرائح المجتمع».

ولفت المزروعي إلى أن «مساندة» تحرص على إنجاز كل أعمال مشروعي إسكان المواطنين في سويحان والساد السكنيين، البالغ مساحتهما أكثر من 201 هكتار، وفقاً للخطة المتبعة وبما يتماشى مع أفضل المعايير والمواصفات العالمية، فضلاً عن الالتزام بشروط الاستدامة وفقاً للأنظمة البيئية المعتمدة، بما يوفر استهلاك الطاقة والمياه.

وأوضح أن «مشروع الساد السكني، الواقع في مدينة العين، يتضمن بناء 306 فلل للمواطنين، وثلاثة مساجد، وأربعة أراضٍ لمرافق تجارية ومجتمعية وغيرها، إلى جانب 14 قطعة أرض مساحات مفتوحة للحدائق، إضافة إلى تنفيذ أعمال الطرق والبنية التحتية، وذلك بكلفة تبلغ 792.6 مليون درهم على مساحة تقارب 1.24 مليون متر مربع».

وأفاد بأن مشروع سويحان السكني، الواقع أيضاً في مدينة العين، يتضمن بناء 204 فلل سكنية، ومسجدين، وثلاثة أراضٍ لمرافق تجارية ومجتمعية وغيرها، إضافة إلى أعمال الطرق والبنية التحتية، وذلك على مساحة تتجاوز 800 ألف متر مربع بكلفة تبلغ 520.4 مليون درهم. وتراوح مساحة الأرض للوحدة السكنية في المشروعين بين 2025 و2061 متراً مربعاً، ومساحة البناء للوحدة من (505.1) إلى (521.1) متراً مربعاً، كما يغلب على المشروع الطابع التراثي والحديث على الفلل، حيث تتألف كل فيلا من مجلس رجال ومجلس نساء وصالة طعام وصالة معيشة وصالة معيشة عائلية، وخمس غرف نوم ومطبخ ومخزن وغرفة غسيل ملابس وغرفة خادمة بحمامها وسكن سائق وأربعة مواقف سيارات. وتابع المزروعي: «تنفذ الشركة كل أعمال البنية التحتية للمشروعين من (اتصالات، صرف صحي، تصريف مياه الأمطار، أعمال المياه والكهرباء مع محطات تحويل كهرباء وإنشاء شبكة كهرباء ومحطة غاز، والتوصيل بالشبكات القائمة)، كما يتضمن المشروع إنشاء عدد من المرافق الخدمية، ومخططاً يشتمل على حدائق ومتنزهات ومساحات مفتوحة ومسطحات خضراء».