تأهيل حدائق في أبوظبي لتوفير الأمان للأطفال

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أنجزت بلدية أبوظبي، من خلال بلدية مركز المدينة، أخيراً، أعمال الصيانة والتأهيل لعدد من حدائق الأحياء السكنية في أبوظبي، بهدف إعادة الكفاءة لحدائق الأحياء السكنية، والتأكد من استمراريتها في توفير أقصى معايير الأمان والسلامة لروّاد الحدائق، خصوصا شريحة الأطفال وما يتعلق بهم من ألعاب منتشرة في هذه الحدائق.

وأكد مدير بلدية مركز المدينة، المهندس ماجد الكثيري، أن العقود اشتملت على أعمال صيانة وتأهيل لكل مكونات هذه الحدائق وتجديدها بالشكل الذي يتناسب مع أرقى المعايير، سواء على صعيد المظهر الجمالي لأثاث الحدائق، أو على صعيد متطلبات الأمن والسلامة، وإيجاد مرافق ترفيهية مجتمعية ضمن الأحياء السكنية تلبي متطلبات السكان، وتسهم في إسعادهم والترفيه عنهم.

وأضاف أن أعمال الصيانة، التي نفذت فى أربع حدائق منتشرة في جزيرة أبوظبي، شملت تأهيل استبدال الأرضيات المطاطية للحدائق بالكامل، وصيانة المظلات، وصيانة ودهان الألعاب، وأعمدة الإنارة، وأسوار الحدائق.