عجمان تدفع عجلة التقدم بمشروعات ومبادرات جديدة

المصدر: عجمان - الإمارات اليوم

اطّلع الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، على استراتيجية قطاع تطوير البنية التحتية (2019 - 2021) المتمثلة في جملة من المشروعات والمبادرات التي تهدف إلى دفع عجلة التقدم والازدهار في الإمارة والارتقاء بها، لتكون إحدى أهم المدن العالمية التي توفر الحياة الهانئة لسكانها، وتستقطب الزوار والمستثمرين من كل أنحاء العالم لإقامة المشروعات وسط بيئة مثالية تتوافر فيها كل مقومات النجاح.

وأكّد النعيمي أن المشروعات التي سيعكف القطاع على تنفيذها خلال ثلاثة أعوام مشروعات حيوية يلمس أثرها كل فرد في الإمارة، فمشروع الحي التراثي يتميز بقيمة عمرانية ومعنوية، حيث يعتبر المشروع القلب التاريخي لإمارة عجمان بمحيط متحف عجمان، متابعاً أن الدائرة تتجه نحو العمل على استخدام الموارد المعاد تدويرها للحفاظ على البيئة وتحقيق الاستدامة، فمشروع «واحة زايد» اعتمد في تصميمه وتنفيذه على تحقيق هذا الهدف.

وتطرّق للحديث عن مشروع مسار عجمانX الذي سعى للربط بين مباني الدائرة ومركز عجمان X، لافتاً إلى أن مشروع عجمان 90 يهدف الى تصوير مناطق الإمارة بزاوية 90 درجة، بالإضافة لتعديل الصور ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي بطريقة مبتكرة للتسويق للإمارة.