شرطة الفجيرة تضبط 7 «مفحطين»

المصدر: سمية الحمادي - الفجيرة

ضبطت إدارة المرور والدوريات في شرطة الفجيرة سبع مركبات أمام خيمة أحد الأعراس في منطقة وادي السدر، بعد ممارسة أصحابها «التفحيط»، معرضين حياتهم وحياة الآخرين للخطر، فضلاً عن إصدار أصوات مزعجة، وإحداث أضرار بالبيئة، جرّاء الأدخنة التي تصاعدت بكثافة من المركبات.

وأكد مدير الإدارة، العميد الدكتور علي راشد بن عواش، ضبط المخالفين، الذين أثار سلوكهم خوف الأهالي في منطقة وادي السدر، مشيراً إلى أن أعمارهم راوحت بين 20 و25 سنة.

وتابع أن إدارته طبقت القرار الإداري رقم 5، القاضي بحجز المركبات المخالفة لمدة أربعة أشهر، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، إلى جانب إلحاقهم بمعهد السياقة للخضوع لمحاضرات توعية، بهدف ضمان عدم تكرارهم هذا السلوك.