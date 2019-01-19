المصدر: الامارات اليوم

محكمة

فوجئ شاب، يريد عقد قرانه، بتغيير الإجراءات داخل محكمة عجمان الشرعية، رغم استفساره منهم على الهاتف قبل توجهه إليها، إذ لم يقبلوا معاملته رغم اكتمال أوراقه، وقالوا له إن الإجراءات تم تغييرها، وعقد الزواج يتم التنسيق فيه مع المأذون الشرعي، ويتم خارج المحكمة، أو داخل بيت أحد العروسين، لتخفيف المعاملات داخل المحكمة.

رقابة

طالب عدد من سكان إمارة الشارقة بضرورة توفير رقابة كافية على الكافتيريات، والتأكد من سلامة الأغذية المعروضة وطريقة تخزينها، وذلك بعد ملاحظتهم أن بعضها يلجأ إلى وضع المأكولات خارج الزجاج المخصص نظراً للأجواء الباردة حالياً، عوضاً عن وضعها داخل الزجاج، الأمر الذي قد يؤثر في وجودتها وصلاحيتها، ما قد يلحق أضراراً بصحة مشتريها.

صيدلية

شكا قارئ قصد صيدلية، في منطقة مردف بدبي، إصرار العاملين بها على ضرورة شرائه فيتامينات وأعشاباً ومكملات، بجانب الأدوية التي وصفها له الطبيب، ولاحظ أنها في الأغلب باهظة الثمن، متسائلاً عن دور رقابة الجهة المختصة، في ظل قلق البعض من آثار هذه الفيتامينات والأعشاب والمكملات في صحة بعض المرضى، الذين يعانون أمراضاً مختلفة.

استياء

أبدى أولياء أمور استياءهم من إدارات بعض المدارس في الشارقة وعجمان، كونها حتى الآن لم تقم بتسليم أبنائهم الخطة الدراسية للفصل الثاني، الأمر الذي قد يؤثر في أداء أبنائهم الدراسي، ويهدر وقتهم، عوضاً عن استثماره في المذاكرة والمراجعة.

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