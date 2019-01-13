136 مليون درهم لإنشاء وصيانة مبانٍ حكومية بالشارقة خلال 2018

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

كشف رئيس دائرة الأشغال العامة بالشارقة، المهندس علي بن شاهين السويدي، أن الدائرة أنجزت عدداً من المشروعات الحيوية في المنطقة الشرقية، بلغت كلفتها 136 مليون درهم خلال العام الماضي، تضمنت تنفيذ مشروعات خدمية في مدن كلباء وخورفكان ودبا الحصن، استكمالاً للبنية الأساسية في المنطقة، وتوفير خدمات متميزة لمواطني المنطقة الشرقية والمقيمين فيها.

وأشار السويدي إلى أن الدائرة أنجـــزت 30 مشــــــــروعاً عمرانيـــاً، و43 مشروعاً خاصاً بصيانة المــــبــــاني، إلى جانب تأثيث ستة مشـــروعات وتصميــم هندسي لـ19 مشـــروعاً داخلـــياً، وتســويـــة ترابيـــة وتمهيــــد لمليـــون متر مربع منــ الأراضـــي، للمنتفعــين من برامج الإسكان.

وأكد الانتهاء من توسعة مساكن 13 إمام مسجد في المنطقة الشرقية، وتهيئة مساكن ستة مستفيدين مسجلين لدى مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، لتسهيل تنقلهم داخلها، كما أنشأت ثمانية مبانٍ تجارية لأسر ذات دخل محدود.

وأفادت مدير فرع كلباء في الدائرة، المهندسة بشاير المنصوري، بأن الدائرة استهلت، العام الماضي، بإنشاء حديقتي المفرق والبراحة، ومبنى دائرة الثقافة. وتابعت أن الدائرة نفذت مجمع مخازن بلدية كلباء، للأثاث والأسمدة وقطع الغيار، وغيرها.

وأكد مديــــر إدارة الأفـــرع في خورفكان، المهندس محمد بن يعروف، إنشاء حديقة الزبارة، التي تصل مساحتها إلى نحو 2400 متر مربع، كما نفـــذت ممشى مطاطياً لحديقة عائشــــة داوود، وإنجاز الأعمــــال الإنشـــائية في حـــــديقــة اللؤلــــؤية للنســـاء.

وانتهت الدائرة، منتصف العام الماضي، من إنشاء مجلسي ضاحية حياوة، وضاحية الزبارة.