المصدر: الامارات اليوم

مراقبة

طالب مواطن في الفجيرة بضرورة تحديد أسعار الحيوانات الأليفة التي تباع عن طريق المحال الخاصة بها أو عن طريق المتاجر في وسائل التواصل الاجتماعي، ومراقبة مدى الالتزام بها من قبل الجهات المختصة، واصفاً أسعارها بالمبالغ فيها؛ إذ وصل سعر قطة مدربة إلى 9000 درهم، وطائر الكاسكو إلى 11 ألف درهم.

صرّاف

شكا عملاء لمصرف أبوظبي الإسلامي في فلج المعلا بأم القيوين إزالة الصراف الآلي الوحيد التابع للمصرف بالمنطقة، دون مراعاة احتياجات العملاء الذين طالبوا بضرورة إعادته للتسهيل عليهم.

إشارة

لاحظ سائقون في أبوظبي سرعة غلق الإشارة الضوئية للقادمين من جزيرة الريم عند تقاطع شارعي الدفاع والنجدة، إذ تسمح الإشارة بمرور قليلٍ من المركبات وتسبب ازدحاماً، ما يتطلب ضرورة إعادة النظر فيها.

تخويف

شدد أولياء أمور على ضرورة مراقبة الألعاب الإلكترونية المنتشرة خلال الفترة الأخيرة، ووضع آلية لمعرفة هوية كل لاعب، إذ يقوم بعض البالغين بمحادثة أبنائهم الأطفال عن طريقها وطلب أرقام تواصلهم، ومن ثم أماكن منازلهم بغرض تخويفهم.

استبدال

طالب سكان في منطقة الرملة بأم القيوين دائرة الأشغال العامة باستبدال حاويات النفايات المتهالكة أمام المنازل السكنية بأخرى جديدة، كونها تشوه المنظر الحضاري وتسهم في انتشار الروائح الكريهة.

تقسيط

دعا سائقون في أبوظبي إلى تفعيل نظام تقسيط المبالغ المستحقة، بسبب المخالفات المتراكمة جراء عدم تجديد رخص مركباتهم.

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