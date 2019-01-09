المصدر: الامارات اليوم

مشاة

طالب سكان، في الشارقة، الجهات المعنية بضرورة تخصيص ممرات للمشاة على شارع التعاون، بين مبنى إكسبو الشارقة وجسر القصباء، وذلك في ظل وجود ممر واحد فقط، وبُعْد المسافة بين المكانين.

مقاهٍ

على الرغم من حظر دخول من هم دون سن 18 عاماً للمقاهي التي تقدم الشيشة في دبي، لاحظ مرتادون لها وجود أطفال بصحبة ذويهم، ومراهقين في أحيان أخرى، مطالبين بضرورة تشديد الرقابة على المقاهي، واتخاذ إجراءات صارمة بحقها.

حدائق

شكا شباب، من سكان الشارقة، صعوبة حصولهم على اشتراك في الحدائق العامة، لتتسنى لهم ممارسة الرياضة فيها، وذلك لاشتراط البلدية عقد سكن خاص وتوفير بيانات الزوجة، رغم كونهم غير متزوجين، مطالبين بضرورة توفير حل يُسهِّل عليهم ممارسة الأنشطة الرياضية في هذه الحدائق.

أمانة

فوجئ عميل بتحويل مبلغ من المال إلى حسابه الجاري لدى أحد البنوك، فراجع البنك وأرجع المبلغ وتلقى إشادة على أمانته.

رقابة

أشار مستهلكون إلى ارتفاع سعر فاكهة الكاكا من سبعة دراهم إلى 20 درهماً، خلال الأسبوع الماضي، لثلاثة أيام في متجر كارفور بعجمان، متسائلين عن دور وزارة الاقتصاد في مراقبة الأسعار في المراكز التجارية وضبط المخالفين.

جسر

لاحظ قائدو مركبات تصدع جزء من جسر دوار واسط بالاتجاه من مستشفى القاسمي إلى عجمان، وبروز أسياخ الحديد في هذا الجزء، مطالبين الجهات المعنية بضرورة الإسراع بترميم الجزء المتضرر.

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