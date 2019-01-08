المصدر: الامارات اليوم

تعميم

أصدرت إحدى الإدارات الشرطية في الدولة تعميماً بحق لاعب كرة قدم عربي، سبق له اللعب في أكثر من نادٍ محلي، ومازال يُقيم في الدولة، بعد تعدد البلاغات التي قدمها أفراد وبنوك في حقه لتراكم الديون عليه، وتجاوزها المليون درهم.

طرق

اشتكى قارئ يسكن في منطقة «سبورت سيتي» في دبي، سوء أحوال الطرق الداخلية، إذ تم الانتهاء من أعمال طبقة الأساس فيها، دون إضافة الطبقة السطحية. ما جعل منسوب أغطية غرف الصرف الصحي أعلى من منسوب الطريق، الأمر الذي يعرّض المركبات للتلف، وقد يتسبب في وقوع حوادث.

تسوّل

وصلت إلى «سكيك» رسالة من قسم الرصد الإعلامي بإدارة الإعلام الأمني في شرطة دبي، توضح الآلية المتبعة للإبلاغ عن حالات التسوّل، ومن بينها الاتصال بالرقم المجاني 901، ثم اختيار رقم (3) لخدمات الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، يلي ذلك اختيار الرقم (4) للإبلاغ عن حالات التسول.

توبيخ

تعرّض لاعب شاب ظهر مع الفريق الأول لكرة القدم لناديه الذي يلعب في دوري المحترفين «للتوبيخ» من المشرف العام على الفريق، بعد أن وضع «وشماً» على ذراعيه، اعتبر أنه يتنافى مع عادات وتقاليد الدولة.

تحديث

حدّث المصرف المركزي بيانات موقعه الإلكتروني، أخيراً، وقام بتنسيق نوافذه، غير أن الإحصاءات الخاصة بعدد وأسماء شركات الاستثمار ظلت وفق آخر تحديث منذ عام 2014.

مواقف

طالب سكان في بناية الصير بالشارقة، بتسهيل دخولهم وخروجهم من مواقف المبنى، وذلك مع وجود مبنى مجاور تحت الإنشاء، تغلق الآليات التابعة له الطريق المطلة على بحيرة الخان، فيما لم يتبق أمامهم سوى طريق غير ممهد ومملوء بالحفر.

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