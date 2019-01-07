دبي تسجل إنجازاً عالمياً جديداً في خفض الفاقد بشبكات المياه

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

حققت هيئة كهرباء ومياه دبي رقماً عالمياً جديداً في نسبة الفاقد في شبكات المياه، حيث سجلت الهيئة نسبة 6.6% التي تعُد من بين الأدنى على مستوى العالم، حيث تصل هذه النسبة إلى 15% في أميركا الشمالية، في إنجاز عالمي جديد يؤكد ريادة المؤسسات الحكومية في دبي وتفوقها على نظيراتها على مستوى العالم.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة سعيد محمد الطاير: «نعمل في الهيئة في إطار رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لترسيخ القدرات التنافسية لإمارة دبي وتعزيز مكانتها العالمية على جميع الأصعدة».

وقال إن الإنجاز الجديد الذي حققته الهيئة بتقليل نسبة الفاقد في شبكات نقل وتوزيع شبكات المياه من 42% في عام 1988 إلى 6.6%، يمثل نجاح استراتيجية الهيئة في الاستعداد للمستقبل بالتخطيط العلمي والابتكار والاعتماد على أحدث التقنيات في مجالات الإنتاج والنقل والتوزيع والتحكم بشبكات المياه، وخطتها الاستراتيجية لرفع كفاءة واعتمادية شبكات الكهرباء والمياه لتلبية النمو المتسارع في دبي، بما يسهم في النمو والازدهار الاجتماعي والاقتصادي لإمارة دبي.

وأكد أن هذا الإنجاز يأتي بعد فترة وجيزة من إعلان نتائج تقرير البنك الدولي لممارسة أنشطة الأعمال 2019، حيث حافظت دولة الإمارات ممثلة بهيئة كهرباء ومياه دبي، وللعام الثاني على التوالي، على المرتبة الأولى عالمياً في الحصول على الكهرباء بحسب التقرير الذي يقيس سهولة ممارسة أنشطة الأعمال في 190 اقتصاداً حول العالم، وبعلامة كاملة في جميع مؤشرات المحور.