«أشغال الشارقة» تنفذ مشاريع لحدائق بقيمة 100 مليون درهم

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أكد رئيس دائرة الأشغال العامة في الشارقة، المهندس علي بن شاهين السويدي، أن الدائرة تقوم بتنفيذ الأعمال الإنشائية لحدائق بختلف مناطق الشارقة بقيمة 100 مليون درهم، بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وأفاد بأن صاحب السمو حاكم الشارقة اعتمد في عام 2018 ما يفوق 30 مشروعاً خاصاً بإنشاء الحدائق في الإمارة، جزء منها تم إنجازه وجزء قيد الإنشاء وآخر شارف على الانتهاء، كما أمر سموه بإنشاء ثلاث حدائق أحياء في مويلح التجارية، مؤكداً أن الدائرة على تواصل مع دائرة التخطيط والمساحة وستباشر العمل بالحدائق الثلاثة فور استلام الخرائط، حيث ستم الانتهاء منها خلال هذا العام الجاري.

وأكد السويدي أن هذه المشاريع تندرج ضمن بنود الخطة التنموية للدائرة الخاصة بمدينة الشارقة، وتزامناً مع حصول الإمارة على ألقاب عدة منها مدينة صديقة للأطفال واليافعين وللمسنين، مؤكداً أن الدائرة تكرس جهودها خلال المرحلة المُقبلة للارتقاء بجودة أعمالها والانتهاء من المشاريع وفق البرنامج الزمني للمشروع، بما يلبّي احتياجات أبناء الإمارة ويدعم مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها ويلبي احتياجات المجتمع، ويوفر كل الخدمات لهم، إذ تولي الحكومة اهتماماً واضحاً بإقامة الحدائق وزيادة نسبة المساحات الخضراء، كما تهتم بنوعية الحدائق المقامة وتحرص على تميزها وتلبيتها لجميع اهتمامات شرائح وفئات المجتمع.