«البيئة» تعتمد 368 مستحضراً بيطرياً و72 موقعاً تصنيعياً

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

اعتمدت وزارة التغير المناخي والبيئة عبر لجنتها لتسجيل المستحضرات البيطرية وشركاتها 368 مستحضراً بيطرياً، و72 موقعاً تصنيعياً لها خلال 2018، فيما تعكف حالياً على تطوير قواعد البيانات الأساسية لبدء عملية تسعيرها على مستوى الدولة.

وقالت رئيس قسم الصحة الحيوانية في الوزارة، الدكتورة كلثم كياف، إن التسجيل جاء بالتنسيق والتعاون من ممثلين عن وزارة الصحة ووقاية المجتمع وجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية وبلدية دبي وهيئة الإمارات لسباق الخيل ومختبر الأبحاث البيطري المركزي.

وأضافت أن اللجنة قررت إلغاء تسجيل المستحضرات البيطرية التالية:

(SUNGATE, AMINO – LITE 34X CONENTRADO ،ZEELADVUS VET INJ) على خلفية تحليلها لدى مختبر الأبحاث البيطري المركزي، الذي أظهر عدم مطابقتها للمواصفات، حيث تبين احتواؤها على بعض المواد المحظورة وفق التشريعات المعمول بها في الدولة أو غير المعلن عنها في بطاقة بيان المستحضر.

وأكدت كياف أن الوزارة اتخذت إجراءات فورية بخصوص المستحضرات، وطالبت بسحبها من الأسواق، وألزمت الصيدليات البيطرية العاملة في الدولة بالتوقف عن صرفها، وإعادتها إلى المورد.

ودعت كياف الأطباء البيطريين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص وأفراد المجتمع إلى التواصل مع الوزارة في حال ظهور أي أعراض جانبية على الحيوانات بعد استخدام أي مستحضر بيطري من خلال البريد الإلكتروني vmc@moccae.gov.ae، أو الهاتف المجاني (8003050).