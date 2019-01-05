المصدر: الامارات اليوم

تهديدات

يعاني عاملون في اتحادات رياضية تهديدات شبه يومية من المسؤولين عن اتحاداتهم، بإبعادهم عن مناصبهم بحجة ترشيد النفقات، إذ طلب بعضهم تأجيل قرار إنهاء خدماتهم إلى ما بعد انتهاء الموسم الدراسي لذويهم.

احتيال

ذكرت قارئة أنها تلقت اتصالاً هاتفياً من رقم محلي، أخبرها خلاله المتصل بفوزها بمبلغ كبير، طالباً منها إرسال بياناتها الشخصية عبر الـ«واتس أب» حتى يتمكن من تحويل المبلغ إليها، مؤكداً أنه يعمل في شركة للاتصالات، وعندما طلبت منه أن يرسل بياناته الشخصية للتأكد من شخصيته رفض، ثم أغلق الهاتف بمجرد أن هددته بإبلاغ الشرطة.

جميرا

عانى زائرون لشاطئ جميرا العام في دبي الانتظار طويلاً في طوابير أمام دورات المياه للسيدات والرجال، خلال ليلة الاحتفال برأس السنة الميلادية.

مواقف

يجد زوّار لمركز ميدل إيست للتخفيضات في عجمان صعوبة في الحصول على مواقف خالية لسياراتهم، ويضطرون للوقوف في أماكن بعيدة، مطالبين إدارة المركز بإيجاد حلول لهذه المشكلة.

أسعار

تبيع بقالات ومحال سوبرماركت في أبوظبي سلعاً أساسية بأسعار مبالغ فيها، وبعضها يشتري عروض الجمعيات والمراكز الكبيرة ويعرضه للبيع بأسعار مرتفعة تصل إلى 20% زيادة على سعرها في السوق.

ملصقات

اقترح قارئ إلزام محال بيع الوجبات السريعة بالتوعية بالأضرار التي تلحق بمن يتناول هذه الوجبات بإفراط، على غرار ما تفعله الكثير من الدول.

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