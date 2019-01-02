المصدر: الامارات اليوم

خطأ

حاول عميل لدى بنك أبوظبي الأول سحب نقود من ماكينة صراف آلي تابعة لبنك آخر، ففوجئ برسالة «خاطئة» بعدم كفاية رصيده، وبالرجوع إلى بنكه، علم أنه تم خصم المبلغ من رصيد حسابه، على الرغم من عدم إتمام عملية السحب، ووعده البنك بإعادة المبلغ إلى حسابه خلال فترة لا تزيد على خمسة أيام عمل، وعلى الرغم من مرور أكثر من شهر على الواقعة، إلا أنه لم يستعد المبلغ.

شيك

فوجئ مقيم في أبوظبي بقيام شركة «إم بي إم» العقارية، التابعة لمصرف أبوظبي الإسلامي، بسحب شيك «ملغى» من حسابه، بقيمة دفعة سكن كان قد أعاده العميل إلى الشركة ذاتها قبل أربعة أشهر، واسترد وقتها بقية دفعة إيجاره منها، بعدما حرر نموذج براءة ذمة، وبالرجوع إلى الشركة للاستفسار عن أسباب سحب الشيك، أبلغ بأنه خطأ من أحد الموظفين، وأن عليه الانتظار من أسبوع إلى 15 يوماً لاسترداد أمواله.

حادث

تسبب حادث مروري على شارع الشيخ زايد في توقف حركة السير قليلاً قرب مدينة سيح شعيب في أبوظبي، ما دفع عدداً من قائدي المركبات إلى السير على كتف الطريق، دون النظر إلى خطورة هذا السلوك، وما يمكن أن يلحقه من أذى بأطراف الحادث، في حال إعاقة وصول سيارات الإسعاف أو الشرطة إلى موقع الحادث.

إعلانات

اشتكى سكان في منطقة النهدة 1 بدبي من تزايد ظاهرة تراكم مئات البطاقات الإعلانية الخاصة بمراكز التجميل والمساج، في الشوارع، وعلى زجاج السيارات، مطالبين بالتصدي لهذه الظاهرة.

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