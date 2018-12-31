96 دورية وضعتها شرطة الشارقة لتأمين الطرقات ليلة رأس السنة

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

باشرت كافة الأجهزة الأمنية بشرطة الشارقة عملها في مختلف الميادين، والطرقات، والأماكن الحيوية، التي تشهد كثافة من الجهمور خلال الاحتفالات برأس السنة الميلادية الجديدة، ووضعت "96" دورية مرورية، إضافة للدوريات التخصصية الأخرى، وذلك لضمان نجاح خطتها الاستباقية لتغطية الاحتفالات بكافة أرجاء الإمارة، وضمان سلامة من يعيشون على أرضها من مواطنين ومقيمين، وذلك بناء على توجيهات اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة.

وقد أعدت شرطة الشارقة خطة عمل مسبقة تشارك فيها كافة الإدارات المعنية ، لتغطية فعاليات رأس السنة، في جميع الأماكن بإمارة الشارقة، وتم توزيع الدوريات، وفرق العمل الميدانية المتخصصة، وتسخير جميع إمكانياتها من آليات ومعدات وكوادر بشرية لتغطية مظاهر الأحتفالات، بما يضمن نجاح خطتها الأمنية وسط الجمهور.

ومن منطلق حرص القيادة العامة لشرطة الشارقة على تعزيز الأمن والأمان، ستكون مراكز الشرطة مفتوحة لتقديم الخدمات الأمنية وكل ما قد يطرأ من أوضاع، وفي حالة وجود أي استفسار أو تقديم معلومة أو اقتراح، ترجو التواصل على الرقم المجاني "901" المخصص للحالات غير الطارئة، والرقم (999) للحالات الطارئة، كما ترجو من الجميع زواراً ومقيمين التقيد بإجراءات الأمن والسلامة، والتعاون مع رجال الشرطة من أجل سلامتهم .