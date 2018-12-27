المصدر: الامارات اليوم

مشاة

أبدى سائقون في الشارقة استياءهم من قيام بعض المشاة بقطع الطريق عشوائياً، في منطقة التعاون، رغم وجود إشارات ضوئية وممرات للمشاة، مشيرين إلى أن عبور الشارع يشكل مغامرة خطرة مع الكثافة المرورية للمركبات فيه.

نفايات

لاحظ قراء أن العديد من مرتادي المناطق البرية، يلقون ببقايا الطعام والأكياس والعلب الفارغة في البر، كما يقودون مركباتهم رباعية الدفع بتهور، على الرغم من حملات التوعية المكثفة من الجهات المعنية، للمحافظة على النظافة واتباع إرشادات السلامة.

إيجارات

طالب سكان منطقة الورقاء في دبي بتشديد الإجراءات الرقابية على المطورين والمسؤولين عن تأجير المباني السكنية، إذ لوحظ تعمدهم الإفصاح عن وجود شقتين فقط شاغرتين، في مبانٍ تكون معظم شققها شاغرة، للإبقاء على الأسعار المرتفعة للإيجار.

أشغال

شكا سكان قرية جميرا، في المنطقة رقم 10، قيام الشاحنات المسؤولة عن تحميل التربة الناتجة عن أشغال الطرق بقطع الطرق لفترات طويلة من النهار، إذ يتعمد أصحاب الشاحنات ركنها في منتصف الطريق وقطعها بالكامل أمام حركة السيارات، ما يعيق وصول السكان إلى بيوتهم.

حساسية

أفاد مصلون في مسجد أحمد بن حنبل في منطقة السلمة بأم القيوين، بأن السجاد الجديد، الذي تم تركيبه في أرضية المسجد قبل شهر رمضان الماضي يتسبب بالحساسية، مطالبين الجهات المعنية بتنظيفه أو استبداله بسجاد آخر.

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