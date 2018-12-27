هجن الرئاسة تروي بالصوت والصورة إنجازات عامها الذهبي

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

يعد جناح هجن الرئاسة، في مهرجان الشيخ زايد التراثي 2018، بمنطقة الوثبة في أبوظبي، من أهم الوجهات التي تستقطب زوار المهرجان، خصوصاً محبي الهجن العربية الأصيلة، والمهتمين بسباقاتها.

ويزخر الجناح بالكثير من التفاصيل - بالصوت والصورة - عن عام الإنجازات الذهبية لهجن الرئاسة، في الموسم الرياضي 2017/‏‏‏‏ 2018، الذي كان حافلاً في جميع محطاته، إذ كانت هجن الرئاسة على قدر التحدي والآمال المعقودة عليها.

ويوضح الجناح أن هجن الرئاسة استطاعت أن تترك بصماتها الذهبية في مضامير السباقات، بإنجازات مستحقة في جميع المشاركات، بفضل الأداء التنافسي العالي والسرعة والقوة؛ ما أوصلها إلى منصات التكريم للتتويج بأغلى وأهم الجوائز والرموز، التي تفتخر بها رياضة سباقات الهجن العربية الأصيلة.

كما يبرز الجناح اهتمامات القيادة الحكيمة برياضة سباقات الهجن، التي تأتي من منطلق ارتباط هذه الرياضة العربية الأصيلة بمنظومة التراث المتجذرة في الهوية الإماراتية؛ بفضل دعم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، من أجل الحفاظ على مكونات التراث الإماراتي، وغرسه في نفوس الأجيال.

ويعرّف الجناح زوار المهرجان باهتمامات المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بالهجن، ودعمه للأنشطة والسباقات المتعلقة بها، إذ أمر بتطوير عزب الإنتاج لأبناء القبائل من خلال توفير جميع الخدمات المتعلقة بها، وتسهيل الحصول على السلالات المنتجة من الإبل للملاك، وتوفير الرعاية البيطرية الحديثة لها، والحفاظ على المحميات الطبيعية المخصصة للرعي والتربية، بالإضافة إلى إنشاء المراكز البحثية والمختبرات العلمية لتطوير السلالات والارتقاء بالنوعيات الأصيلة من الهجن.

وتعرض في الجناح 10 جوائز من 42 جائزة حصدتها هجن الرئاسة في 2017 - 2018، وتحت كل جائزة تبرز شاشة عرض صغيرة تعرض بالصوت والصورة الدقائق واللحظات التي وصلت فيها المطية إلى خط النهاية، محرزة المركز الأول في السباق.

ويعرّف الجناح، أيضاً، بمشاركات هجن الرئاسة في السباقات المحلية والدولية، عبر شاشة عرض كبيرة يتم التحكم فيها عبر شاشة إلكترونية، تتيح للزائر الكثير من الأيقونات التي يختار من بينها للعرض على الشاشة الكبرى، للتعرف إلى معلومات أكثر حول ما يود التعرف إليه بشكل أكبر في هجن الرئاسة.

42

جائزة حصدتها هجن

الرئاسة، في موسم

2017 - 2018.

- الجناح يبرز اهتمامات

القيادة برياضة

سباقات الهجن، التي

تأتي من منطلق

ارتباط هذه الرياضة

الأصيلة بمنظومة

التراث المتجذرة في

الهوية الإماراتية.