المصدر: الامارات اليوم

جسر

طالب سكان في شارع الشيخ خليفة بن زايد في عجمان، بإقامة جسر مشاة في المنطقة المجاورة لنادي عجمان الرياضي، للربط بين جانبي الطريق، خصوصاً مع عدم وجود مكان آمن لعبور المشاة في المنطقة.

درّاجات

اشتكى متنزّهون على قناة دبي المائية مزاحمة سائقي الدرّاجات الهوائية لهم على ممشى القناة، وقالوا إن ذلك يعرّضهم لحوادث خطرة، متسائلين عن سبب عدم الالتزام بالقيادة في المضامير المخصّصة للدرّاجات.

إشارة

اشتكى سائقون في عجمان السرعة التي تغلق فيها إشارة غلفا، مشيرين إلى أنها تتحول إلى اللون الأحمر، بعد ثوانٍ من فتحها أمام المركبات.

حديقة

لاحظ مرتادو متنزّه الديناصورات في حديقة زعبيل، وجود لعبة تفاعلية تشجع الأطفال والزوار على استخدام البنادق لمحاكاة صيد الحيوانات البرية، وطالبوا بإلغائها، خصوصاً أنها لا تناسب فكرة المتنزه القائمة على التعريف بأنواع الديناصورات المكتشفة وأسمائها.

حافلات

طالب قراء هيئة الطرق والمواصلات في دبي بتسيير حافلات إلى منطقة مجمع دبي لاند السكني، إذ يوجد بها مجموعة من الموظفين العاملين في مراكز تسوق وفنادق، ولا تتوافر لهم وسائل نقل عامة، لافتين إلى أن الحافلات تمر بالقرب من الطريق الرئيس (دبي - العين).

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