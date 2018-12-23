المصدر: الامارات اليوم

موعد

شكا مراجع حجز مركز الصفا للأمراض الجلدية في دبي موعدٍ له لزيارة الطبيب بعد أكثر من ستة أشهر، وذلك على الرغم من أن حالته الصحية لا تحتمل الانتظار لهذه الفترة الطويلة، كما يصف، مطالباً بضرورة النظر في وضع الحالة الصحية بالاعتبار عند تحديد الموعد.

أسلوب

استنكر أطباء أسنان شاركوا في ورشة عمل متخصصة في دبي، سوء تصرف محاضر في الورشة ينتمي لأصول عربية، باستخدامه ألفاظاً غير محترمة، الأمر الذي لا يليق بمكانة زملائه في المهنة من الأطباء المشاركين، ما دفع البعض إلى مغادرة الورشة غير مكترث للمبلغ المالي الذي قام بدفعه، وقد فوجئوا من سوء اختيار الشركة المنظمة للمتحدث، لاسيما وأنها تعد إحدى أهم الشركات المنظمة للفعاليات الخاصة بطب الأسنان في الدولة.

معاملة

فوجئ متعامل مع أحد فروع مصرف أبوظبي الإسلامي في دبي، رفض معاملة كان قد تقدم بها في اليوم السابق، وتم العمل عليها من قبل أحد الموظفين، وتم التأكيد على أن المعاملة غير قانونية. مع العلم أن الفارق بين المعاملتين أقل من 24 ساعة، وفق المتعامل، الذي أكد أنه دخل في نقاش مع مسؤول الفرع، الذي أكد بدوره تغير التعليمات والموظف الذي أجرى المعاملة قام بذلك عن طريق الخطأ.

جائزة

استقبل مستخدم رنة واحدة من اتصال، فعاود الاتصال للتأكد من المتصل، ليفاجأ بمتحدث آسيوي يخبره بسرعة كبيرة بفوزه بجائزة، إلا أن المستخدم أقفل الخط غاضباً قبل أن يعرف نوع الجائزة.

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