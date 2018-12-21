شرطة أبوظبي تحذر السائقين من «الملهيات» عن الطريق

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

حذّرت شرطة أبوظبي السائقين من الانشغال عن الطريق أثناء قيادة مركباتهم، وحثتهم على القيادة الآمنة حفاظاً على سلامة الجميع.

وتنفذ مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية، بالشراكة مع إدارة الإعلام الأمني بقطاع شؤون القيادة، حملة التوعية «لا تنشغل بغير الطريق»، التي تتضمن نشر «بوسترات»، من خلال وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، وتنظيم محاضرات، وإرسال رسائل إلكترونية، لنشر الثقافة الوقائية في المجتمع بمخاطر الانشغال عن القيادة.

وحذّر مدير مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية، العميد خليفة محمد الخييلي، من خطورة استخدام تطبيقات الهاتف المتحرك للتصوير والدردشة أثناء قيادة المركبة، من خلال منصات التواصل الاجتماعي.

وأوضح أن الانشغال بغير الطريق يحدث نتيجة لعدم تركيز السائقين، واستخدام الهاتف، أو تناول الطعام أو الشراب، وضبط أجهزة الراديو، والتفات السائق للتحدث إلى مرافقيه، والانشغال بالتصوير، وتعديل المكياج والهندام، وغيرها من سلوكيات تؤدي إلى انحراف المركبة، وعرقلة حركة المرور، وتتسبب تالياً في وقوع الحوادث.

ودعا الخييلي السائقين إلى الابتعاد عن كل ما يشتت تركيزهم، ويؤدي إلى انحراف المركبة، وإبطاء وتعطيل حركة السير والمرور، وتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء وارتكاب العديد من المخالفات.

ولفت إلى حرص شرطة أبوظبي على تعزيز التوعية لدى الجمهور، وتحذيرهم من الاستخدام السلبي للتقنيات المتطورة في الهاتف أثناء قيادة المركبة، مثل استخدام التصوير الشخصي (السيلفي)، والانشغال بالتقاط أفلام الفيديو القصيرة، واستخدام برامج «سناب شات» للتواصل مع الآخرين، ما يشكل خطورة بالغة على السائق ومرافقيه ومستخدمي الطريق الآخرين، وينذر بوقوع الحوادث المرورية.

وأكد عدم التهاون في تطبيق القانون في حال ارتكاب مخالفة «الانشغال بغير الطريق أثناء القيادة»، المصنفة من المخالفات الخطرة، وتبلغ غرامتها المالية 800 درهم، إضافة إلى أربع نقاط مرورية.

جدير بالذكر أن الحملة تأتي ضمن حملات التوعية الموحّدة لوزارة الداخلية، واستكمالاً لجهود شرطة أبوظبي في تعزيز السلامة لقائدي المركبات ومستخدمي الطرق، تجنباً لوقوع الحوادث المرورية.