«الإنارة الذكية» تخفض استهلاك الطاقة بالشارقة 55%

المصدر: محمد الرفاعي - الشارقة

أكدت هيئة كهرباء ومياه الشارقة أن هناك خطة تتضمن التوسع في مشروع الإنارة الذكية بتقنية LED، بعد نجاحها في عدد من المناطق، حيث تبين بعد قياس نتائجها خفض ما يصل إلى 55% من استهلاك الطاقة، مشيرة إلى تنفيذ عدد من المشروعات لإنارة شوارع في مختلف مناطق الإمارة، من خلال تركيب 4327 عموداً جديداً، واستبدال 2643 من الكشافات والمصابيح التي تعمل بتقنية الصوديوم بأخرى تعمل بنظام LED، إضافة إلى تطبيق مقترحات مبتكرة لخفض استهلاك مصابيح الإنارة في بعض الشوارع، بنسبة تصل إلى 55%، تنفيذاً لخطة الهيئة التي تهدف إلى تطبيق أفضل الممارسات.

وأكد رئيس الهيئة، الدكتور المهندس راشد الليم، أن الهيئة تنفذ حالياً العديد من المشروعات التطويرية على صعيد البنية التحتية في الشارقة، منها مشروعات إنارة الشوارع في المناطق كافة، خصوصاً الامتدادات الجديدة، إذ تعتبر من المشروعات الحيوية. وأوضح أن الهيئة تحرص على تطبيق أفضل النظم العالمية في مجال إنارة الشوارع من خلال تركيب مصابيح حديثة ومتطورة في أعمدة الإنارة، بحيث تتناسب مع حالة التطوير التي تشهدها الشارقة، إضافة إلى تنفيذ دراسات لاستخدام الطاقة الشمسية في إنارة بعض الشوارع بالشارقة.

وأكد مدير إدارة الخدمات والأعمال اللوجستية، حسن آل علي، تشغيل وفصل التيار الكهربائي عن أعمدة الإنارة أوتوماتيكياً، وأن فرق الهيئة الفنية تراعي أفضل وسائل الأمن والسلامة في تركيب أعمدة الإنارة وتجري أعمال الصيانة لها بانتظام. وأضاف أن النظام الذكي للإنارة يُمكّن الهيئة من التحكم في مستويات الإضاءة عبر برمجة مسبقة لخفض مستويات الإضاءة خلال فترات زمنية محددة، ما يحقق وفورات مالية إضافية من خلال خفض معدلات استهلاك الطاقة وتكاليف الصيانة.