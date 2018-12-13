المصدر: الامارات اليوم

مطاعم

شكا سكان، في شارع المطار القديم بأبوظبي، قيام مطاعم شعبية في المنطقة باستغلال الرصيف والمساحات الخضراء التي تقع أمامها، في تجهيز الطعام وإلقاء المخلفات، ما يؤدي إلى انتشار القمامة والروائح الكريهة، وسط مخاوف من انتشار القوارض والحشرات، مطالبين بتكثيف الرقابة من قبل الجهات المختصة.

شكوى

شكا قارئ، متعامل لدى شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو)، عطلاً في أحد خطوط شركته، حيث لم يعد قادراً على استلام المكالمات أو استخدام الإنترنت بسبب خطأ فني من الشركة، بدءاً من 18 نوفمبر حتى 1 ديسمبر الجاري، ولم يجد أي تفاعل أو أي رد على الشكاوى المقدمة من قبله، ولم يتم التعامل معها بحرفية تليق ومكانة الشركة. وأكد أن الخط لم يعد للعمل إلا بعد أن قام بزيارة فرع الشركة في مول الإمارات، علماً بأنه مقيم في الشارقة، وتحدث مع المديرة التي قامت بدورها بتقديم الشكوى من جديد ومتابعتها.

تسول

أشارت قارئة في أبوظبي إلى ابتكار متسولين طريقة جديدة للتسول، من خلال الدق على أبواب شقق سكنية، في مجموعات يرتدي أفرادها ملابس شعبية آسيوية، ويطلبون السماح لهم بالغناء مقابل مبالغ مادية. داعية الجهات المعنية إلى التصدي لهؤلاء المتسولين قبل انتشار هذه الطريقة.

منفذ

شكا أفراد يمرون عبر منفذ هيلي الحدودي إغلاق المركز منذ يومين، وتحويل الحركة المرورية إلى منفذ المضيف الحدودي، ما تسبب في تكدس المركبات بشكلٍ كبير وزيادة فترة الانتظار، مناشدين الجهة المعنية ضرورة النظر في الموضوع.

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