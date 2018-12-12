المصدر: الامارات اليوم

رقابة

طالبت قارئة جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية بتكثيف الرقابة على المخبوزات الموجودة في محال اللولو هايبر ماركت، وذلك بعد أن وجدت حشرة تجول داخل كيس خبز مغلق في أحد محاله (فرع مركز مدينة زايد للتسوق)، وقامت بتوثيق ذلك في فيديو عن طريق هاتفها المتحرك.

رد

تجاوباً مع ملاحظة نشرت في زاوية «سكيك» نوفمبر الماضي حول وجود كسر كبير في جسر القصباء بالشارقة، أفادت هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة بأنه تم التواصل مع الإدارة المعنية وإتمام عملية إصلاح الكسر بالجسر. وكان قد جاء في الملاحظة أن كسراً كبيراً في جسر القصباء قبل الإشارة الضوئية يمكن أن يتسبب في وقوع حوادث لكبر حجمه الذي يزيد بسبب حركة السيارات الدائمة فوق الجسر.

تسريب

فوجئ متعامل لدى شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو)، بتسريب معلومات فاتورته لطرف ثالث غير مخول له الحصول عليها، فقدم شكوى للشركة وهيئة الاتصالات، وذلك بعد أن تبين له أن الطرف الثالث حصل على معلومات دقيقة عن جهات اتصاله، وتم إجراء تحقيق ولم يبلغ بنتيجته، ولا يعرف ما حدث.

مخالفة

طالب قارئ بضرورة توفير لوحات تعريفية بالقرار الأخير حول فرض رسوم على بعض المواقف في الشارقة يوم الجمعة، وذلك بعد أن فوجئ بورقة مخالفة على زجاج سيارته الأمامي أثناء ذهابه لسوق الطيور، حيث اعتاد أن تكون المواقف مجانية في مثل هذا اليوم.

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