«مرور دبي» وشرطة الشارقة تدعوان إلى الالتزام باشتراطات الاحتفال باليوم الوطني

المصدر: دبي، أبوظبي، الشارقة - الإمارات اليوم

دعت الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، وشرطة الشارقة، إلى الالتزام باشتراطات الاحتفال باليوم الوطني على الطرق، والالتزام بقوانين وأنظمة السير والمرور خلال احتفالات الدولة باليوم الوطني الـ(47)، فيما حذرت شرطة أبوظبي من «الاستعراضات الشبابية» الخطرة على الطرق، ودعت إلى الالتزام بالقوانين المرورية خلال الاحتفالات.

وتفصيلاً، أكد مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، العميد سيف مهيّر المزروعي، أن الإدارة تعمل جاهدة، لتوفير أعلى درجات الأمن والسلامة المرورية على الطرق، وتوفير الراحة لمستخدمي الطريق، والمحافظة على المظهر العام للإمارة، مشيراً إلى نشر دوريات مرورية ورقباء سير في شوارع الإمارة، وجميع التقاطعات والشوارع الحيوية، لتوجيه النصح والإرشاد لمستخدمي الطرق بضرورة التقيد باللوائح والقوانين المرورية، التي وضعت لحماية مستخدمي الطريق، وعدم ارتكاب المخالفات المرورية، حفاظاً على سلامتهم.

وأشار إلى أن الدوريات المرورية، ورقباء السير، سيتوزعون على شوارع الإمارة، لضمان انسيابية الحركة المرورية، بحيث تشمل مناطق بردبي، في كل من شارع الثاني من ديسمبر، وشارع جميرا، وشارع الملك سلمان بن عبدالعزيز، ومنطقة الجي بي آر، في حين ستتوزع الدوريات في مناطق اختصاص ديرة، ومنطقة المرقبات، والرقة، والممزر، والراشدية، وشوارع الخليج، والاتحاد، وعمان والمدينة الجامعية، وفي منطقة الخوانيج، كما ستتوزع الدوريات في المناطق التي تشهد الفعاليات المصاحبة للاحتفالات.

ودعا المزروعي إلى الالتزام بشروط ومعايير السلامة، التي تتمثل في عدم تغيير لون المركبة، وعدم تحميل المركبة أكثر من العدد المقرر، وعدم الخروج من النوافذ وفتحة سقف المركبة، وعدم تعتيم أو تلوين الزجاج الأمامي، إضافة إلى عدم استخدام أنواع الرش (الإسبريه)، وعدم الوقوف أو النزول من المركبة على الطريق العام. وأضاف: «يمنع منعاً باتاً إقامة المسيرات، والتفحيط بالمركبات، وقيادة لوح التزحلق (Air Wheel) على الطرق العامة لما فيه من خطورة».

وحذرت شرطة أبوظبي من المشاركة في التجمعات الشبابية، في الأماكن البرية وعلى الشارع العام، أو القيام بحركات خطرة بالمركبات والدراجات النارية من أجل التباهي، ما يعرض حياتهم أو حياة الآخرين أو سلامتهم أو أمنهم للخطر.

وأكدت أنه لن يكون هناك تهاون في تطبيق القانون على المتهورين.

وطالبت السائقين الشباب بعدم إجراء تعديلات غير قانونية على مركباتهم، لزيادة سرعاتها وتضخيم أصواتها. كما ناشدت الأسر مراقبة أبنائها، لوقايتهم السلوكيات السلبية، موضحة أن النصح الذي يقدمه الآباء لأبنائهم يعزز السلوكيات الإيجابية بين الشباب، ويحميهم من التعرض للحوادث.

وأعلنت شرطة الشارقة زيادة عدد الدوريات، لتنظيم حركة السير على الطرق، وتوزيع الدوريات الأمنية والمرورية على مستوى الإمارة، إضافة إلى تكثيف الوجود الأمني والمروري في أماكن الفعاليات.

وأكدت إدارة المرور والدوريات، في شرطة الشارقة، أنها ستتابع الالتزام بالاشتراطات، من جانب السائقين وأصحاب المركبات المشاركة في الاحتفالات، بهدف ضمان عدم وقوع حوادث مرورية، أو مضايقات تعكر صفو المجتمع وفرحته بهذه المناسبة المجيدة.

11 مخالفة مرورية

حددت الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي 11 مخالفة، اعتبرتها أبرز المخالفات التي تتكرر خلال الاحتفالات بالمناسبات العامة:

■قيادة المركبة بطريقة تعرض حياة سائقها أو حياة الآخرين أو سلامتهم أو أمنهم للخطر: 2000 درهم، و23 نقطة، و60 يوماً حجزاً للمركبة.

■الوقوف وسط الطريق دون مبرر: 1000 درهم، و6 نقاط مرورية.

■سير المركبات في المسيرات دون تصريح أو في غير الأحوال المصرح لها: 500 درهم، و4 نقاط مرورية، و15 يوماً حجزاً للمركبة.

■قيادة مركبة تسبب ضجيجاً: 2000 درهم، و12 نقطة مرورية.

■زيادة نسبة تلوين زجاج المركبة عما هو مصرح به: 1500 درهم.

■كتابة عبارات أو ملصقات على المركبة دون تصريح: 500 درهم.

■استعمال آلة التنبيه أو مسجل المركبة بطريقة يترتب عليها إزعاج الآخرين: 400 درهم، و4 نقاط مرورية.

■عدم اتباع إرشادات شرطي المرور: 400 درهم، و4 نقاط مرورية.

■عرقلة حركة السير: 500 درهم.

■عدم وضوح أرقام لوحات المركبة: 400 درهم.

■إلقاء مخلفات من المركبة في الطريق أثناء القيادة: 1000 درهم، و6 نقاط مرورية.