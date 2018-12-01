المصدر: الامارات اليوم

رقابة

طالب مستهلكون دائرة التنمية الاقتصادية في أم القيوين بتشديد الرقابة على مكتبات القرطاسية، إثر رصدهم ارتفاعاً مبالغاً فيه بأسعار أحبار الطابعات بقيمة تتجاوز 10 دراهم عن مكتبات أخرى.

شكوى

شكا سائقون اصطفاف سيارات في شارع الخدمات على امتداد شارع خليفة بعجمان، يقوم أصحابها بطلبات مختلفة من البقالات والمطاعم الموجودة فيه، الأمر الذي ينجم عنه ازدحام شديد، ويسهم في تعطيل حركة سير المركبات، مطالبين بضرورة مخالفة هؤلاء حتى لا يقوموا بتكرار مثل هذا السلوك غير الحضاري الذي لا يحترم حق الآخرين في العبور بسلاسة ويسر دون أي مضايقات.

مركبات

دعا سائقون إلى ضرورة تشديد الرقابة على السائقين الذين يقومون بصف سياراتهم بشكل عشوائي في الشارع مؤدين إلى غلقه، وذلك أثناء ذهابهم لتأدية صلاة الجمعة في مساجد بالدولة، الأمر الذي يعطل حركة سير مركبات ويسهم في صعوبة خروج أخرى من المواقف المخصصة، مشيرين إلى ضرورة تنظيم عمليات توعية للمساهمة في تقليل مثل هذه الممارسات غير الحضارية التي لا تليق بالعمل الإيماني الذي يقوم به المصلون في يوم الجمعة المبارك.

استعلامات

شكا متسوق خدمة الاستعلامات الموجودة في السوق الصيني بدبي، إذ قدمت له أكثر من مرة معلومات غير دقيقة عند استفساره حول محال موجودة داخل السوق، مشيراً إلى أن المحال تعاني فوضى في الترتيب تحول دون الوصول إليها بسهولة.

يمكن إرسال سكيك على خدمة «خبرونا» ضمن تطبيقات «الإمارات اليوم» على الهواتف الذكية.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com