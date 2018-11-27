شرطة دبي تتلقى 2566 مكالمة خلال الأمطار

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تلقت إدارة مركز القيادة والسيطرة، في الإدارة العامة للعمليات في شرطة دبي، 2566 مكالمة هاتفية، وسجلت 147 بلاغاً حول وقوع حوادث مرورية من الساعة السادسة وحتى العاشرة من صباح أمس، بسبب الأحوال الجوية.

وحث مدير إدارة مركز القيادة والسيطرة بالإنابة، العقيد محمد المهيري، جميع السائقين على اتباع النصائح والإرشادات، التي تطلقها جميع الجهات في الدولة لتكون طرقنا آمنة، مشيراً إلى أن الحوادث المرورية، التي تقع أثناء الأجواء الممطرة تكون خطرة.

وناشد السائقين ومستخدمي الطريق توخي الحيطة والحذر والانتباه عند تقلبات الطقس، والتأكد من الإشارات الضوئية وعملها قبل قيادة المركبة، بالإضافة إلى ترك مسافة كافية بين مركباتهم والمركبات التي تسير أمامهم، وتخفيف السرعة ليتمكنوا من الوقوف ضمن مدى الرؤية الأمامية، والالتزام بخط السير وعدم تغيير المسار إلا في حالات الضرورة.

وأكد المهيري أهمية استخدام جميع المركبات الأنوار في ساعات الصباح المبكر، والتأكد من حالة الطقس، من خلال وسائل الإعلام المختلفة لتفادي الحوادث المرورية الخطرة، بالإضافة إلى الخروج إلى العمل قبل وقت كافٍ.

تجدر الإشارة إلى أن شرطة دبي رفعت مستوى الاستعداد، للتعامل مع أي حوادث في المناطق الجبلية وأماكن جريان السيول، خصوصاً منطقة حتا والمناطق المجاورة لها، عند طلب المساعدة من الأهالي، إلى جانب رفع الاستعداد في المناطق الصحراوية، التي تشهد إقبالاً من أفراد الجمهور.

كما رفعت عدد الدوريات في المناطق الجبلية، لتكون جاهزة دائماً للتعامل مع الحالات الطارئة على مدار 24 ساعة، كما وفرت دراجات دفع رباعي وقوارب مطاطية ودراجات مائية في المناطق الجبلية وأماكن تكوّن السيول، للتعامل مع أي حالات طارئة، إلى جانب توفير فرقة مهام صعبة خاصة بالتعامل مع حوادث المياه الجارفة، وإنقاذ الأرواح في حال وقوع أي طارئ.