«كهرباء الشارقة» تنير «الصجعة الصناعية» بـ 419 عموداً

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أنجزت هيئة كهرباء ومياه الشارقة مشروع إنارة شوارع منطقة الصجعة الصناعية، حيث تم الانتهاء من تركيب 419 عمود إنارة و664 مصباحاً وكشافاً موفراً للطاقة بقوة 150 واط وتم تمديد كبل بطول 24.2 كيلومتراً، إذ يهدف المشروع لتطوير البنية التحتية ورفع مستوى السلامة المرورية وتوفير الأمن والحماية للمنشآت الصناعية في المنطقة وزيادة قدرتها التنافسية في اجتذاب مزيد من المشروعات والاستثمارات الجديدة.

وأكد رئيس الهيئة الدكتور المهندس راشد الليم، أن مشروع إنارة شوارع منطقة الصجعة الصناعية يسهم في تقديم خدمات متميزة للمصانع والمنشآت في المنطقة، وتقليل البصمة الكربونية من خلال إنارة الشوارع باستخدام المصابيح الموفرة.

وأوضح أن المشروع يأتي في إطار سعي الهيئة لتحقيق رؤيتها بضمان التنمية المستدامة، وتماشياً مع سياستها وخطتها الاستراتيجية في تبني مشروعات كفاءة وترشيد الطاقة وتطبيقها فعلياً في مناطق إمارة الشارقة، من خلال مشروعات ومبادرات واضحة تكون نموذجاً يحتذى به ويتماشى مع أهداف واستراتيجيات وثيقة الترشيد التي أعدتها الهيئة.