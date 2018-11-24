المصدر: الامارات اليوم

إضاءة

طالب ذوو طلبة، يدرسون بالفترة المسائية في جامعة حمدان بن محمد الذكية الواقعة في مدينة دبي الأكاديمية، بتوفير إضاءة أكبر في المنطقة المحيطة بالجامعة، حيث يغلب عليها الظلام الذي يؤثر في مستوى تركيزهم وانتباههم أثناء القيادة، ما قد يعرضهم لخطر ارتكاب حوادث مرورية.

فوضى

لفت مراجع في مستشفى حكومي بدبي إلى أن قسم جراحة الكلى والمسالك البولية، يفتقد آلية تحديد المواعيد وتنظيمها.

«كريم»

استغربت راكبة إلغاء حسابها في خدمة كريم للتوصيل، لقيامها مرتين بإلغاء الطلب الذي قامت به، نتيجة عدم معرفة السائقين بالمكان الذي ترغب في الذهاب إليه، ما يعني أن المشكلة في الأساس تعود إليهم، مشيرة إلى أنهم لم يفهموا حديثها معهم بثلاث لغات: العربية، والإنجليزية، والأوردو.

سوق

لاحظ متسوق في سوق الخضار والفواكه، في منطقة العوير بدبي، لجوء بائعين إلى خداع المستهلك عن طريق بيع خضراوات وفواكه في صناديق تكون طازجة في أعلاها وتالفة في أسفلها، مطالباً بضرورة تكثيف الرقابة وتشديد والمخالفات عليهم من قبل البلدية.

مياه

تساءل سائق عن قانونية بيع عبوات المياه أمام الإشارات المرورية في إمارة الشارقة، حيث لاحظ لجوء آسيويين للقيام بذلك بشكل دوري في مناطق مختلفة بالإمارة، ما يستدرّ عطف السائقين، الذين يقومون بمنحهم الإكراميات، الأمر الذي يشبه ظاهرة التسول التي تقوم على إثارة شفقة الآخرين، وكسب تعاطفهم.

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