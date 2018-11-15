شرطة دبي تكافح الجريمة بالتوعية

المصدر: دبي ـ الإمارات اليوم

نظمت الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، محاضرتين توعويتين بالأساليب الإجرامية المستخدمة في سرقات محال المجوهرات والذهب، وذلك في نادي الضباط، بحضور أصحاب هذه المحال ومديريها والموظفين فيها، بهدف تعزيز الجوانب الأمنية في محال الذهب والمجوهرات.

وأكد نائب مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية لشؤون البحث والتحري، العقيد محمد عقيل، أن المحاضرتين استهدفتا أكثر من 500 علامة تجارية عاملة في مجال الذهب والمجوهرات على مستوى إمارة دبي، بحيث خُصص اليوم الأول من المحاضرتين إلى الموظفين والمديرين في هذه المحال، فيما اليوم الثاني استهدف أصحابها ومالكيها.

وأشار إلى أن تنظيم المحاضرتين يأتي في إطار تعزيز الشراكة مع قطاع الذهب والمجوهرات في إمارة دبي في المجال الأمني، ذلك أن إمارة دبي تُعرف بمدينة الذهب، وهناك إقبال كبير من الأفراد والسياح على شراء هذه المادة الثمينة، مبيناً أن هذا النوع من المحاضرات يسهم في تعزيز التواصل مع الشركاء وتبادل الخبرات، والاستماع للاقتراحات والآراء من أجل تعزيز فرص التحسين في الجوانب الأمنية، ورفع مستوى الحسن الأمني لدى موظفي ومالكي هذه المحال.

وقدم عقيل شرحاً إلى المشاركين في المحاضرتين حول مفهوم الحس الأمني وكيفية تعزيزه لدى الموظفين وأصحاب محال المجوهرات والذهب، إلى جانب تقديم شرح مفصل حول الأساليب الإجرامية المتبعة في السرقات وكيفية التعامل معها، مقدماً في الوقت ذاته مجموعة من النصائح والإرشادات العامة تعزيزاً للجوانب الأمنية في محال الذهب.