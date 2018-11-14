«تنفيذي الشارقة» يعتمد مقترحات لتطوير وسائل المواصلات العامة

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

اعتمد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، خلال اجتماعه أمس، برئاسة سموّ الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس، مقترحات تطوير وتنويع خدمات وسائل المواصلات العامة في إمارة الشارقة.

واستعرض رئيس هيئة الطرق والمواصلات، المهندس يوسف صالح السويجي، أمام المجلس عدداً من المقترحات التي ستسهم في تطوير مستوى خدمات مزوّدي الخدمة المقدمة في الإمارة لشبكة المواصلات العامة في مختلف الرحلات الداخلية بأنواعها، في فترتي اليوم النهارية والليلية، إلى جانب خدمات حافلات التنقل بين المدن من وإلى إمارة الشارقة.

واطّلع المجلس على تقرير تضمن أنظمة الجودة وإدارتها في عمليات التدريب في دائرة الموارد البشرية، وحصولها على شهادتين في الجودة والعمليات الإدارية لأفضل الممارسات العالمية. واستعرض رئيس دائرة الموارد البشرية، الدكتور طارق سلطان بن خادم، في التقرير، قيام الدائرة بالحصول على المواصفة القياسية العالمية للعمليات الإدارية (2015/‏‏‏‏9001)، وذلك في إطار تطبيق أفضل الممارسات العالمية القياسية، التي تختص بكل الإجراءات الإدارية.