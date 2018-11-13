أراضي دبي تفتتح شارع دبي في ولاية تكساس الأمريكية

المصدر: الإمارات اليوم - دبي

شارك وفد من دائرة الأراضي والاملاك في دبي في افتتاح شارع دبي في مدينة فريسكو في ولاية تكساس الأمريكية، ويقع الشارع في مشروع "ذا غيت" الذي تطوره شركة "إنفست جروب أوفرسيز"(IGO) في مدينة فريسكو.

وشهد الحفل حضور سعادة سلطان بطي بن مجرن مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي وسعادة سعيد مبارك المهيري، القنصل العام لدولة الإمارات في مدينة هوستون، وجيف شيني عمدة مدينة فيرسكو وسعادة ماجدة علي راشد المدير التنفيذي لقطاع تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري والدكتور أنس كزبري المدير والرئيس التنفيذي لمجموعة "إنفست جروب أوفرسيز".

وأعرب بن مجرن عن سعادته لإطلاق اسم دبي أيقونة العالم على على شارع في ولاية تكساس، مشيراً أن دبي وبكل فخر تنشر رسالتها الداعية الى الخير والسلام والتعاون والنماء على أوسع نطاق عالمي لتتجاوز حدود الزمان والمكان.

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