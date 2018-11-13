المصدر: الامارات اليوم

شكوى

شكا معلمون، في مدرسة خاصة بأبوظبي، عدم حصولهم على رواتبهم الشهرية منذ أكثر من خمسة أشهر، مشيرين إلى أنهم قدموا شكاوى إلى وزارة العمل، التي أبلغتهم بأنها تعمل على حلها مشكلتهم ومشكلات أخرى مشابهة وصلتها، تتعلق بالمدرسة نفسها. وقال المعلمون إن بعض المشتكين حصلوا بالفعل على أحكام لصالحهم، غير أن المدرسة تماطل في تنفيذها.

«اتصالات»

على الرغم من مرور 48 يوماً على تقديم عميل لـ«اتصالات» كل البيانات المطلوبة، لإرجاع مبلغ أدخله بالخطأ إلى رصيد حسابه ويبلغ 1100 درهم، بدلاً من 100 درهم، إلا أنه لم يتم إرجاعه حتى اللحظة.

اجتماع

شكا ذوو طلبة، في مدرسة خاصة بالشارقة، قيام إدارتها بتخصيص ساعتين فقط خلال الفصل الدراسي الواحد للقاء كل ذوي الطلبة بمعلميهم لمتابعة مستواهم الأكاديمي، الأمر الذي لا يتيح لهم الوقت الكافي للمناقشة، ويخلق جواً من الفوضى.

مكالمات

فوجئ عملاء لبنوك وطنية باتصالات من موظفي بنوك أخرى، يعرضون عليهم قروضاً شخصية وبطاقات ائتمانية، ما يثير الشكوك حول بيع موظفين بيانات العملاء لمؤسسات أخرى!

طيران

شكا مسافر، على رحلة لـ«طيران الإمارات» على درجة «رجال الأعمال»، إلغاء حجز السيارة التي ستقله للمطار دون إبلاغه، ما تسبب في تأخره عن الوصول إلى المطار، وعندما قدم شكوى، أبلغ بأن الخطأ مصدره وكيل السفريات الذي حجز السيارة قبل ثلاث ساعات فقط من الرحلة، وكان عليه الحجز قبل أربع ساعات، متسائلاً عن سبب قبول برنامج الحجوزات للحجز وتأكيده، طالما أنه غير متوافق مع الشروط.

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