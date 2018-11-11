500 درهم و 4 نقاط غرامة استخدام الإشارات الرباعية أثناء الضباب

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

حذرت شرطة أبوظبي السائقين من النتائج الخطرة المترتبة على استخدام الإشارات التحذيرية الأربع خلال سير المركبة أثناء الضباب، إذ يشكل ذلك خطراً على المركبات المقبلة من الخلف، لأنه يشتت ذهن سائقها، بسبب عدم تمكنه من تحديد اتجاه المركبة التي تسير أمامه.

وطالبت بعدم استخدام الإشارات التحذيرية الرباعية إلا عند التوقف عند الكتف اليمنى للطريق، أو في حال وقوع حوادث، أو للتوقف الطارئ في نهر الطريق، أو عند وجود خطر محدق، بهدف تنبيه سائقي المركبات الأخرى.

وأضافت أن مخالفي التعليمات تطبق عليهم قواعد وإجراءات الضبط المروري: السير في أوقات الضباب بالمخالفة لتعليمات الجهة المعنية، مخالفته غرامة مالية بقيمة 500 درهم وأربع نقاط مرورية.

وذكرت أن استخدام الإشارات التحذيرية الأربع، يجب أن يكون في حال وجود خطر على الطريق، مثل حادث أو جسم صلب، أو تعطل المركبة، مع الحرص على الوقوف التام على الجانب الأيمن من الطريق، حتى لا يربك السائقين الآخرين.

ودعت إلى استخدام الأنوار خلال الضباب، موضحة أن السير في أوقات الضباب من دون استعمال الأنوار «مخالفة لقانون السير والمرور»، ومخالفتها غرامة مالية بقيمة 500 درهم وأربع نقاط مرورية.

جدير بالذكر أن التوعية ونشر التدابير الوقائية، يأتيان ضمن جهود اللجنة المشتركة للسلامة المرورية في إمارة أبوظبي، بالتنسيق مع دائرة النقل، وتنفذها مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية وإدارة الإعلام الأمني بقطاع شؤون القيادة، بما يعزز السلامة على الطرق ويسهم في تعريف قائدي المركبات بالإجراءات الوقائية قبل تشكل الضباب.

وكانت شرطة أبوظبي قد حذرت من تجاوز سرعة المركبات على الطرق السريعة في الإمارة 80 كيلومتراً في الساعة، حال انخفاض الرؤية عن 200 متر تقريباً، أثناء الظروف الجوية المتقلبة، ويشمل ذلك الضباب والأمطار والغبار والرياح، وغيرها مما يؤثر سلباً في الرؤية الأفقية، وستُضبط أجهزة الرادار وفقاً لذلك.