المصدر: الامارات اليوم

مشاة

طالب سكان في أبوظبي بتشغيل مصعد جسر مشاة في شارع الشيخ راشد بن سعيد، الواقع بين إشارتي شارعي دلما ومحمد بن خليفة، تسهيلاً على المستخدمين من المرضى وكبار السن، للعبور الآمن إلى الجهة الأخرى.

أطفال

لاحظ سائقون في منطقة الراشدية بإمارة عجمان قيادة أطفال لدراجات هوائية صغيرة الحجم على الطريق بجانب السيارات، ما يشكل خطورة كبيرة على حياتهم، ويهدد سلامتهم، مطالبين بتكثيف الرقابة حفاظاً على أرواحهم.

فوضى

شكا سائقون فوضى في حركة السير والمرور في المنطقة السكنية (قرية جميرا سيركل) في دبي، ناجمة عن مخالفات مرورية يرتكبها بعض السائقين، إثر إغلاق طرق، وغياب اللوحـــــات الإرشــــــادية.

عطل

شكا قارئ، قام بإضافة رصيد إلى هاتفه في إحدى ماكينات الدفع متعددة الاستخدامات في شارع خليفة بأبوظبي، عدم قدرته على استرداد المبلغ بعد إدخاله، وذلك نتيجة لوجود عطل بالماكينة.

إعلانات

رصد سكان في أبوظبي تراجع إعلانات الوسطاء العقاريين أخيراً، مقابل تزايد إعلانات التأجير المباشر من المالك على واجهات البنايات، الأمر الذي لاقى ترحيبهم، لاسيما مع توفير رسوم العمولة.

إنترنت

فوجئ مستخدم لـ«اتصالات» باحتساب قيمة جهاز «الراوتر» للإنترنت المنزلي عليه، وذلك بعد أن قام بطلب فني لفحص خدمة الإنترنت، وتبيّن وجود عطل فني استدعى تبديل الجهاز، وبالخطأ تم احتساب الكلفة عليه، وتم تدارك الخطأ لاحقاً، إلا أن قيمة الجهاز تم احتسابها عليه.

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