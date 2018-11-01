هل يبلغ جواز السفر الإماراتي المرتبة الأولى عالمياً قريباً؟

المصدر: أحمد عابد - أبوظبي

تشير مساعي وجهود وزارة الخارجية والتعاون الدولي المتواصلة في دولة الإمارات، في توقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع دول العالم، لإعفاء مواطني الدولة من الحصول على تأشيرات الدخول المسبقة إليها، إلى أن جواز السفر الإماراتي يتقدم بقوة نحو احتلال المركز الأول عالميا خلال الفترة المقبلة، إذ يحتل حاليا المركز الرابع عالمياً بدخول 162 دولة حول العالم من دون تأشيرة مسبقة، وفق آخر تحديث في المؤشر العالمي «باسبورت إندكس» التابع لشركة أرتون كابيتال للاستشارات المالية العالمية.

وتحتل دولتان المركز الأول عالميا من حيث قوة جواز السفر هما ألمانيا وسنغافورة إذ يمكن مواطني الدولتين من الدخول إلى 165 دولة، فيما تحتل تحتل الدنمارك والسويد و9 دول أخرى في المرتبة الثانية نفسها، بدخول 164 دولة، فيما لم يتبقَ أمام الجواز الإماراتي للوصول إلى المركز الأول إلا 3 دول فقط ليحتل المركز الأول جنباً إلى جنب مع هاتين الدولتين.

ويسمح جواز السفر الإماراتي بدخول 113 دولة من دون تأشيرة مسبقة، و49 دولة بتأشيرة عند الوصول إلى المطار، و 36 دولة بفيزة مسبقة.

ووقعت وزارة الخارجية مؤخرا مع الكونغو، مذكرة تفاهم يعفى بموجبها حاملو جواز السفر الإماراتي من التأشيرة المسبقة لدخول جمهورية الكونغو، فيما ينتظر دخول اتفاقية اعفاء مواطني الامارات من تأشيرة الدخول إلى روسيا قريبا .

وحقق جواز السفر الإماراتي قفزة كبيرة في أحدث تصنيف عالمي يعتمد على عدد الدول التي يمكن أن يدخلها حامل الجواز من دون الحصول على تأشيرة، أو الحصول عليها عند الوصول إلى المطار.

وقال الحساب الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي على تويتر إن "الجواز الإماراتي يصعد للمرتبة الرابعة عالميا بحسب تصنيف موقع باسبورت إيندكس".

وأضاف المكتب أنه "بات الآن بمقدور حاملي الجواز الإماراتي "الدخول إلى 162 دولة في العالم دون الحاجة إلى تأشيرة مسبقة".

وكان جواز السفر الإماراتي يحتل المركز التاسع بين أقوى جوازات السفر على مستوى العالم، حتى مطلع سبتمبر الماضي، وفق موقع "باسبورت إيندكس".

وكان مسموحا حينها لحاملي جواز السفر الإماراتي بدخول 157 دولة دون إصدار تأشيرة مسبقة، من بينها 112 دولة يمكن دخولها دون تأشيرة، و45 دولة تصدر التأشيرة عن الوصول إلى أحد مطاراتها.