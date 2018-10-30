المصدر: الامارات اليوم

تهديد

هدّدت إدارة مجمع بوابة الخيل في منطقة القوز بدبي، مستأجراً بتقديم شيك الضمان للبنك، على الرغم من أن المستأجر لم يتأخر في دفع إيجار الشقة سوى شهر واحد فقط، وهو يقطن في المجمع منذ ثماني سنوات دون أن يتأخر في دفع قيمة الإيجار.

لافتات

قال سائقون في أبوظبي إن بعض لافتات السرعة القديمة لاتزال كما هي دون تغيير، خصوصاً في منطقتي الكورنيش وحمدان، وذلك على الرغم من إلغاء هامش السرعة في أبوظبي منذ أشهر عدة، ما أدى إلى ارتباك السائقين، وازدياد احتمالات وقوع حوادث، نتيجة للبطء المفاجئ، فور مشاهدة لافتات السرعة.

قسط

شكت متعاملة مع بنك أبوظبي الإسلامي، سحب قسط قرض السيارة الخاص بها يوم الـ26 من الشهر، بينما نصّ العقد المبرم بينها وبين البنك على سحب القسط في الـ28، بعد صرف الراتب في الحساب، تحسباً لأي مصروفات طارئة في آخر الشهر.

مواقف

أكد قرّاء أنهم يواجهون صعوبة كبيرة في إيجاد مواقف في العديد من المراكز التجارية في أبوظبي، وذلك بعد أن أغلقت بعض هذه المراكز مساحة كبيرة من المواقف الداخلية، وجعلتها مواقف مدفوعة، إذ يتولى سائقون تابعون لشركة خاصة تأمين موقف مقابل مبلغ من المال.

ازدحام

شكا مستخدمون لطريق مطار الشارقة باتجاه الذيد الازدحام الشديد، نتيجة أعمال الطرق، مطالبين بتنظيم حركة المرور، لتسهيل عملية حركة السيارات، خصوصاً في ظل وجود شاحنات كبيرة الحجم.

يمكن إرسال سكيك على خدمة «خبرونا» ضمن تطبيقات «الإمارات اليوم» على الهواتف الذكية.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com