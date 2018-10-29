"طرق دبي": حياتك أغلى بكثير من "سيلفي"

المصدر: هنادي أبو نعمة - دبي

استهلت هيئة الطرق والمواصلات في دبي رسالة توعوية وجهتها للسائقين، بجملة طريفة وواقعية بنفس الوقت تقول : "عزيزي السائق.. حياتك قيمتها اكبر بكثير من صورة "سيلفي" ، كما تحذرهم من انها ستكلفهم 800 درهم في حال التقطت اثناء القيادة.

ونبهت الهيئة في رسالتها الى ان تركيز السائقين الذين يستخدمون الهاتف اثناء القيادة أبطأ بنحو 50% عن باقي السائقين الذين يقودون السيارة دون التأثر بأي عوامل توتر او تشويش.

ونصت الرسالة على أن السائق الذي يلتقط صورة او سيلفي لمدة ثانيتين يشتت انتباهه عن الطريق لمسافة بطول نصف ملعب كرة قدم.

وتأتي رسالة الهيئة في اطار جهودها المتواصلة في نشر ثقافة السلامة المرورية، كما تتزامن مع ما تشهده مناطق في الدولة من تقلبات في احوال الطقس وسقوط امطار غزيرة، والتي قد تغري السائقين بالتقاط الصور اثناء القيادة مما قد يعرضهم ويعرض غيرهم من مستخدمي الطريق للخطر.

وحذرت السائقين من ان الانشغال عن الطريق أثناء قيادة المركبة باستعمال الهاتف تعد مخالفة مرورية يعاقب عليها القانون بـ 800 درهم و4 نقاط مرورية.

وتجمع التحذيرات الصادرة عن الاجهزة المعنية بسلامة النقل ومستخدمي الطرق على أن الانشغال بالتصوير أو إجراء مكالمة هاتفية أو استلام مكالمة خلال القيادة، يتسببان بالتأخر في رد الفعل، والانحراف بين مسارب الطريق وإبطاء سرعة المركبة إلى ما دون الحد الطبيعي، فضلا عن احتمال تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء.

وتتواصل التحذيرات من قبل الخبراء والمعنيين من خطورة استخدام الهاتف المتحرك وكتابة الرسائل النصية أثناء قيادة المركبات، وذلك لانهما يقللان من سرعة استجابة السائق لتجنب الخطر، كما تزيد كتابة رسالة نصية اثناء القيادة احتمال انحراف المركبة عن مسارها بنسبة 280%.