المصدر: الامارات اليوم

«خليفة سات»

أشاد أولياء أمور طلبة بتنظيم مدارس أبنائهم تجمّعات بمقارها لمتابعة الطلبة اللحظات التاريخية لإطلاق القمر الاصطناعي «خليفة سات» الذي بنته أيادٍ إماراتية 100%، مشيرين إلى الأثر الايجابي الكبير الذي يتركه هذا الحدث على الطلبة.

ورقيات

اشتكى سكان في مجمع رمرام السكني، في دبي لاند، تكرار حالات عدم توافر أصناف من الورقيات، وعرض أصناف غير صالحة للاستهلاك في سوبر ماركت كارفور الموجود بالمجمع، مطالبين بضرورة رقابة قسم الخضار، وتزويده بالمواد الناقصة أولاً بأول، وإزالة التالف منها.

تميّز

نوه مقيم في إمارة عجمان بالخدمة المتميزة، التي يقدّمها قسم الطوارئ في مستشفى «جي إم سي»، التي تبث الراحة والاطمئنان في نفس المريض.

مدرسة

نوّه ولي أمر طالب بمدرسة خاصة في عجمان، بالتعامل السريع مع إصابة ابنه، الذي تعرضت يده للكسر، حتى وصوله إلى المدرسة واصطحابه إلى المستشفى لتلقي العلاج.

شكوى

لفت سائقون إلى الازدحام الكبير الذي تسببه فتحة الالتفاف التي تقع مقابل المدارس في شارع النعيمية، الذي يفصل ما بين إمارتي عجمان والشارقة، مطالبين بالوقوف على هذه المشكلة، والعمل على حلّها في أقرب وقت ممكن.

إشادة

أشادت أسر بالفعاليات التي نظمتها «نستلة بروفيشنال» والرابطة العالمية لجمعيات الطهاة، تزامناً مع فعاليات اليوم العالمي للطهاة، الذي صادف 20 أكتوبر الجاري، وضمت مجموعة ورش للأكل الصحي والطهي، مخصّصة للأطفال من أجل تشجيعهم على الأكل الصحي، وحثّهم على تبنّي عادات غذائية صحية خلال فترة نموّهم.

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