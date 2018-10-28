المصدر: الامارات اليوم

مواقف

شكا سكان، بمنطقة النادي السياحي في أبوظبي، قيام عمال مستشفى السلامة بحجز أماكن انتظار السيارات في المنطقة المحيطة بالمستشفى، ومنعهم من التوقف هناك دون وجه حق، والتعامل مع المعترضين بشكلٍ غير لائق.

إشادة

أشاد مقيم بأسلوب التعامل، الذي يتبعه موظفون في بلدية عجمان، إذ إنه يتسم بالرقي والسرعة في إنجاز المعاملات في وقتٍ قياسي، آملين أن يكون هؤلاء قدوة لغيرهم.

«تسهيل»

طالب متعاملون مع مراكز «تسهيل»، في أبوظبي، الجهات المعنية بإلزام هذه المراكز بتدريب موظفيها على تقديم الخدمات التي توفرها، وذلك بعد تكرار قيامهم بإجراء معاملات خاطئة، وتحميل العميل رسومها، بالإضافة إلى إهدار الوقت وتعطيل العمل.

شكوى

شكا متسوقون، لدى التسوق في جمعية الاتحاد التعاونية فرع الصفا، سوء ترتيب بعض المنتجات أحياناً، حيث إن العديد منها يكون في غير محله، إضافة إلى عدم توافر أسعار منتجات أخرى على الرفوف الخاصة بها.

إشادة

أشاد موظفون، في هيئة صحة دبي، بالحفل الذي أقامته إدارة الهيئة لموظفين قدموا خدمات لفترة طويلة، وذلك تكريماً لجهودهم، ضمن برنامج «مكافآت».

حافلات

طالب سكان في مجمع رمرام السكني، في دبي لاند، هيئة الطرق بتوفير خط حافلات يربط المجمع ببقية مناطق دبي، أسوة بمناطق سبورت سيتي، والمرابع العربية، والمدينة المستدامة، وذلك لتسهيل حركة تنقل السكان من وإلى المجمع.

يمكن إرسال سكيك على خدمة «خبرونا» ضمن تطبيقات «الإمارات اليوم» على الهواتف الذكية.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com