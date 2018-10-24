المصدر: الامارات اليوم

خدمة

أشاد سائقون بالخدمة المميزة التي تقدمها محطات «أدنوك» بكلفة 10 دراهم، حيث تعطي المحطة مقابل رسوم هذه الخدمة كوبون مشتريات بقيمة الرسوم نفسها، يمكّن السائق من شراء أنواع معينة من البضائع داخل المتجر التابع للمحطة.

التزام

فوجئت ولية أمر طالبة، في مرحلة الروضة الأولى (كيه جي ون) بمدرسة خاصة في دبي، بقلة اهتمام إدارة المدرسة بالطلبة، إذ إنها لم تجر اتصالاً هاتفياً واحداً لمعرفة أسباب غياب ابنتها عن الحضور، مشيرة إلى أن هذا السلوك يظهر مدى التزام المدرسة نحو طلابها.

بنك

شكا عميل لدى بنك دبي الإسلامي التعامل السيئ من موظفين مخولين بيع بطاقات الائتمان، وذلك بسبب إلحاحهم الشديد في الترويج، وطريقة إنهائهم المكالمة في حال رفض الشخص قبول عرض شراء البطاقة.

عربات

دعا متسوقون إلى تكثيف الرقابة على استخدام عربات التسوق التابعة للجمعيات، إذ لا يكتفي البعض بتركها في المواقف، بل يأخذونها إلى أبعد من ذلك، إلى منازلهم، لاسيما تلك الواقعة بالقرب من الجمعيات.

قطط

لاحظ سائقون انتشار قطط الشوارع بشكلٍ كبير في منطقة الصفا بدبي، خصوصاً في ظل قيام البعض بإطعامها، مطالبين بضرورة تكثيف الرقابة من البلدية، والعمل على الحد من انتشارها، خشية أن تكون حاملة للأمراض.

كيس

دعا متسوقون إلى ضرورة التزام محال تسوق تابعة لمحطات الوقود بالإسهام في حماية البيئة، بسؤال المشتري عن رغبته في الحصول على كيس لمشترياته، بعد أن لوحظ قيام البائع بوضع المنتج بشكلٍ مباشر في الكيس، مهما صغر حجمه وقل وزنه.

يمكن إرسال سكيك على خدمة «خبرونا» ضمن تطبيقات «الإمارات اليوم» على الهواتف الذكية.

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