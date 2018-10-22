الطلاب مدعوون للإبداع عبر تصوير فيديوهات عن اهمية النقل الجماعي

المصدر: الامارات اليوم - دبي

دعت هيئة الطرق والمواصلات في دبي فئة الطلاب الواقعة اعمارهم بين 17 و 35 عاما الى المشاركة في مسابقة "كن مبدعا في كل خطوة"، وذلك ضمن الانشطة والفعاليات التي تنظمها للاحتفال بيوم المواصلات العامة.

وتقوم فكرة المسابقة على ان يقوم الطالب بالتقاط فيديو مدته دقيقة واحدة يظهر كيف تساهم وسائل النقل الجماعي بربط المدينة ووصلها بأسلوب مبدع ومبتكر.

ويمكن للطلاب المشاركة بالمسابقة عبر نشر الفيديو على الانستغرام مع ذكر @rta_dubai أو الفيس بوك @rta_dubai والوسم # معا_ننطلق.

وتبدأ المسابقة اليوم 22 أكتوبر ، على أن يتم الإعلان عن الفائزين في يوم المواصلات العامة في الاول من نوفمبر. وسيفوز الرابحين في المسابقة وفق ما اعلنت عنه الهيئة بالعديد من الجوائز مثل كاميرات من طراز Canon EOS MSO ، بالإضافة الى بطاقات نول بقيمة 100 درهم.

وتم طرح مسابقة أخرى تتطلب اشتراك اثنين كل واحد منهما يحمل بطاقة نول مطبوع عليها نصف صورة هدية، وتتلخص المسابقة بأن يبحث كل شخص عن النصف الآخر لصورة الهدية، أو يقوم بتصوير بطاقته ونشرها في موقع انستغرام مع ذكر وسم المسابقة (#معاً_ننطلق)، ومن ثم الاتصال بالرقم المجاني للهيئة لاستلام الجائزة.